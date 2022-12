Burrow et les Bengals ont le dessus sur Mahomes et les Chiefs 27-24

Mitch Stacy, The Associated Press

Mitch Stacy, The Associated Press

CINCINNATI — Joe Burrow a lancé deux passes de touché, a inscrit un majeur par la course et a mené les Bengals à un gain de 27-24 aux dépens des Chiefs de Kansas City, dimanche, lors de leur premier duel depuis la victoire de la formation de Cincinnati lors du match pour le titre de l’Association Américaine de la saison dernière.

Samaje Perine a amassé 106 verges par la course — son sommet cette saison — pour les Bengals.

Patrick Mahomes et les Chiefs ont perdu leur chance de venger deux défaites contre Burrow et les Bengals la saison dernière. Les Bengals ont battu les Chiefs le 2 janvier dernier pour décrocher le titre de champion de la section Nord de l’Association Américaine, puis ont gagné quatre semaines plus tard en prolongation — également par un score de 27-24 — pour atteindre le Super Bowl pour la première fois en 33 ans.

«Nous avons manqué la chance d’inscrire plus de points, mais nous trouvons toujours un moyen de gagner, a déclaré Burrow. Il nous reste encore cinq semaines. Continuons à faire rouler ce train. Cette équipe sait ce qu’il faut faire pour gagner ces matchs. Nous sommes passés par là. On est en décembre. Il est temps de nous distancer de nos rivaux.»

Dans ce match entre des quarts d’élite, c’est un jeu défensif dans le quatrième quart qui s’est avéré être le point tournant.

Alors que les Chiefs menaient 24-20, le secondeur Germaine Pratt des Bengals a enlevé le ballon des mains de Trave Kelce et a récupéré l’échappé.

Burrow, qui travaillait à partir de sa propre ligne de 47, a ensuite complété six de ses sept tentatives de passes pour une séquence de 53 verges. Il a conclu la séquence avec une passe de huit verges pour Chris Evans, qui a donné l’avance aux Bengals avec 8:54 à faire.

«Il joue comme un joueur par excellence de la ligue – assurément, a déclaré Zac Taylor, l’entraîneur-chef des Bengals. Il nous donne beaucoup de confiance.»

L’attaque suivante des Chiefs a été interrompue par Joseph Ossai, qui a réalisé un sac à l’endroit de Mahomes. Le botteur Harrison Butker a ensuite raté une tentative de placement de 55 verges.

Burrow a converti deux troisièmes essais sur des passes à Ja’Marr Chase et Tee Higgins pour permettre aux Bengals d’écouler le temps nécessaire.

Mahomes a complété 16 de ses 27 passes, dont une de touché, pour des gains de 223 verges. Il a aussi inscrit un majeur par la course.

Burrow a trouvé preneur lors de 25 de ses 31 remises pour 286 verges aériennes. Chase, de retour après avoir manqué quatre matchs à cause d’une blessure à la hanche, a eu sept réceptions pour 97 verges.