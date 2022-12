Bruce Cassidy gagne à son retour à Boston et la série de succès des Bruins prend fin

Ken Powtak, The Associated Press

BOSTON — Les Golden Knights de Vegas ont permis à Bruce Cassidy de réussir son retour à Boston, Reilly Smith marquant pendant la cinquième ronde de tirs de barrage pour leur procurer un gain de 4-3 contre les Bruins lundi soir.

En l’emportant, les Golden Knights ont mis fin à la séquence de succès des Bruins, qui avaient gagné leurs 14 premiers matchs de la saison à domicile. Il s’agissait d’un record de la LNH pour un début de campagne.

Âgé de 57 ans, Cassidy a été congédié par les Bruins en juin, après cinq saisons et demie, à la suite de l’élimination de l’équipe face aux Hurricanes de la Caroline lors de la première ronde des séries éliminatoires. Huit jours plus tard, les Golden Knights l’embauchaient.

Dans un duel mettant en présence deux des trois meilleures équipes de la ligue, les Golden Knights ont pris une avance de 3-0 tôt en deuxième période. Paul Cotter a marqué deux de ces buts, l’autre allant à la fiche de Jonathan Marchessault.

Les Bruins ont alors amorcé leur remontée lorsque Brad Marchand et David Pastrnak ont touché la cible dans un intervalle d’un peu plus de six minutes vers la fin du deuxième vingt.

Les Bruins ont égalé le score grâce à Taylor Hall, lors d’un avantage numérique, à 3:08 de la troisième période.

Smith a déjoué Jeremy Swayman pour le seul but pendant la séance de tirs de barrage lorsqu’il .

La séquence de succès des Bruins à domicile leur a permis d’effacer le record d’abord établi par les Black Hawks de Chicago, lors de la saison 1963-64, puis égalé par les Panthers de la Floride, la saison dernière.

Avant la séance de tirs de barrage, Logan Thompson a bloqué 40 tirs devant les buts des Golden Knights. Swayman a réalisé 21 arrêts.