Brooklyn Kalkimov joue les héros en prolongation et les Wildcats gagnent 7-6

BOISBRIAND, Qc — Brooklyn Kalmikov a touché la cible en prolongation et les Wildcats de Moncton ont vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 7-6, mercredi soir, dans un festival offensif.

Kalmikov a complété la mise en scène de Thomas Darcy et Maxim Barbashev pour inscrire son 34e but de la campagne et pour permettre aux Wildcats de mettre fin à une séquence de deux revers.

En retard 3-0 en deuxième période, les Wildcats ont explosé avec cinq buts consécutifs grâce à Alexis Daniel, Alex Mercier, Jonas Taibel, Connor Olson et Mathis Cloutier.

Barbashev a donné les devants 6-5 à la troupe de Moncton alors qu’il ne restait que 93 secondes à écouler au match. Simon Lavigne a cependant envoyé le match en prolongation.

Alexis Bourque a récolté deux buts et une assistance pour l’Armada, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses cinq dernières parties. Alexis Brisson et Kieran Craig ont tous deux obtenu un but et une mention d’aide alors que Jonathan Fauchon a enfilé l’aiguille à une reprise.

Jonathan Lemieux a repoussé 21 des 27 lancers dirigés vers lui pour les Wildcats. Le gardien recrue de l’Armada Nicholas Sheehan a alloué sept buts en 32 tirs.

Saguenéens 3 – Huskies 0

William Rouleau a réussi un tour du chapeau, Kevyn Brassard a été parfait devant 29 lancers et les Saguenéens de Chicoutimi ont blanchi les Huskies de Rouyn-Noranda 3-0.

Foreurs 0 – Drakkar 3

Olivier Adam n’a rien donné aux Foreurs de Val-d’Or et le Drakkar de Baie-Comeau a triomphé 3-0.

Tigres 1 – Phoenix 4

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a amassé un but et une mention d’assistance, guidant le Phoenix de Sherbrooke vers un gain de 4-1 aux dépens des Tigres de Victoriaville.