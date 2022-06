Brieske gagne pour la première fois et les Tigers renversent les Blue Jays 3-1

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — La recrue Beau Brieske a lancé jusqu’en sixième manche et a obtenu sa première victoire dans le Baseball majeur, Víctor Reyes a claqué trois coups sûrs à son premier match depuis sa blessure et les Tigers de Detroit ont vaincu les Blue Jays de Toronto 3-1, samedi.

Démarrant un neuvième match, l’athlète de 24 ans (1-5) a accordé sept coups sûrs et n’a pas donné de but sur balles en cinq manches et deux tiers.

«Ça faisait longtemps que je l’attendais, a lancé Brieske. De finalement être du côté victorieux.»

Le club de la Ville Reine a inscrit 10 points dans le premier match de la série, vendredi. Brieske savait qu’il ne pouvait lancer de façon approximative.

«Je voulais rivaliser avec leur agressivité, a dit Brieske. Ils ont été très agressifs et n’ont pas raté d’occasions hier. Mon plan était d’arriver ici, d’être sur l’offensive et de leur mettre de la pression.»

Gregory Soto a récolté son 13e sauvetage de la saison.

Reyes et Haase ont chacun produit un point et croisé le marbre à leur tour.

Reyes était de retour dans la formation après avoir été sur la liste des blessés à court terme en raison d’une blessure aux quadriceps.

Considéré comme le meilleur espoir des Blue Jays, le receveur Gabriel Moreno a joué un premier match dans la MLB. Moreno, qui a été rappelé des ligues mineures samedi, a frappé un coup sûr en quatre occasions.

«C’est toujours bien de voir son premier coup sûr et c’est encore plus impressionnant quand quelqu’un lance une balle à 100 milles à l’heure et il frappe une flèche dans le champ centre», a noté le gérant des Jays, Charlie Montoyo. «C’était assez plaisant de voir ça.»

Moreno a choisi de porter le numéro 55 en l’honneur de son homologue québécois Russell Martin.

Le simple de George Springer en neuvième manche a ruiné le blanchissage des Tigers.

Le partant des Jays Kevin Gausman (5-5) a accordé deux points et six coups sûrs en six manches. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises.

Les Tigers ont pris les devants dès la première manche grâce à un simple de Harold Castro. Haase a porté la marque à 2-0 en quatrième manche compte tenu d’un triple.

Haase a entamé la septième manche avec un double et a croisé le marbre grâce au simple de Reyes.

Le droitier des Blue Jays Ross Stripling (2-1, 3,65 de moyenne de points mérités) obtiendra son septième départ de la saison dimanche. Il croisera le fer avec le gaucher des Tigers Tarik Skubal (5-2, 2,33 de moyenne de points mérités).