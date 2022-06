Bourgault marque en prolongation et les Cataractes se sauvent avec un gain de 4-3

CHARLOTTETOWN — Les Cataractes de Shawinigan vont rentrer à la maison avec une avance de 2-0 dans la finale de la Coupe du Président, mais leur plus récente victoire n’a pas fini de faire jaser.

Xavier Bourgault a mis fin au débat en prolongation et les Cataractes ont arraché une victoire de 4-3 face aux Islanders de Charlottetown, dimanche soir.

Dominés pendant pratiquement tout le match, et en retard 3-2 avec 77 secondes à écouler, les Cataractes se sont fait ouvrir la porte quand un juge de lignes a chassé Xavier Simoneau pour avoir fermé la main sur la rondelle lors d’une mise en jeu au centre de la glace.

Pierrick Dubé a profité de cet avantage numérique pour créer l’égalité alors qu’il ne restait que six secondes à faire, forçant la tenue de la prolongation. La foule au Eastlink Centre n’a pas caché son mécontentement, tout comme l’entraîneur-chef des Islanders, Jim Hulton.

«Je vais choisir mes mots… Tu ne veux jamais voir un appel du genre, qui laisse place à l’interprétation, a-t-il exprimé. C’est frustrant. Je suis plus déçu pour les joueurs, qui ont tout donné ce soir. Et en plus, de perdre sur une technicalité appelée par un juge de lignes.»

Recevant une chance en or de faire une fois de plus la différence, Bourgault a complété la manoeuvre de Mavrik Bourque et d’Olivier Nadeau pour donner la victoire aux siens à 2:50 de la prolongation. Il s’agissait de son troisième but en surtemps depuis le début des séries.

«Ce n’était pas mon meilleur match ce soir, mais j’ai trouvé une façon de rester dans la partie, a indiqué Bourgault. Nous avons vécu de l’adversité cette saison et nous avons toujours continué à foncer. C’est un travail d’équipe et ça paie.»

Les deux prochains affrontements auront lieu au Centre Gervais Auto de Shawinigan, à commencer par le troisième, mercredi soir.

Bourque a enfilé l’aiguille à deux reprises pour les Cataractes tandis que Charles-Antoine Lavallée a repoussé 35 des 38 rondelles dirigées vers lui.

Les hommes de Daniel Renaud ont accordé un but en désavantage numérique, mais ils ont limité les dégâts pour rester à portée de main des Islanders.

«Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui vont penser que nous avons gagné ce match en prolongation, mais nous avons gagné en restant dans la rencontre dans les 40 premières minutes de jeu. Nous avons bloqué beaucoup de tirs en désavantage numérique et pour moi, ç’a fait la différence», a déclaré Renaud.

Lukas Cormier a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions pour les Islanders alors que Dawson Stairs a ajouté un but. Francesco Lapenna a réalisé 18 arrêts.

«Je crois que nous aurions mérité de remporter ce match, a simplement affirmé Cormier. Ce n’est pas la façon dont nous voulions terminer cette partie. Nous devons retrouver notre concentration et être prêts à gagner là-bas.»

Les Cataractes ont ouvert le pointage dès leur premier tir du match.

En avantage numérique, la passe de Bourque a presque été interceptée, mais l’attaque est restée en vie dans le territoire des Islanders. Le choix de première ronde des Stars de Dallas a ensuite accepté une passe transversale de Xavier Bourgault avant de déjouer Lapenna grâce à un tir des poignets dans la lucarne.

Malgré leur avance d’un bout, les Cataractes ont subi la pression de leurs adversaires en première période et les Islanders croyaient bien avoir créé l’égalité, mais les arbitres ont jugé qu’il y avait eu de l’obstruction envers Lavallée.

Les Islanders ont réussi à résoudre l’énigme Lavallée à mi-chemin au deuxième engagement. Un tir de Simoneau a été bloqué par un joueur des Cataractes et la rondelle a heurté la baie vitrée avant de revenir à la droite du filet. Cormier a été rapide pour s’avancer et il a envoyé la rondelle dans le filet.

L’indiscipline des Cataractes a coûté cher, moins de deux minutes plus tard, et c’est encore Cormier qui a fait des siennes. Le choix de troisième ronde des Golden Knights de Vegas a accepté une passe de Simoneau avant de décocher un puissant tir sur réception que Lavallée n’a pas été en mesure de stopper.

La formation de Shawinigan n’a pas abandonné au troisième vingt et Bourque a nivelé la marque. Le défenseur Isaac Ménard a fait une belle percée en zone ennemie et il a pivoté sur lui-même pour tenter une passe. La rondelle est arrivée sur la lame du bâton de Bourque, qui n’a pas raté l’occasion.

Les Islanders pensaient bien en avoir fait assez pour l’emporter, quand Stairs a fait dévier un tir de Noah Laaouan pour donner leur procurer une avance de 3-2, mais Dubé a ramené les deux équipes à la case départ.