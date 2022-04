Bolduc et Rochette amassent trois points chacun dans une victoire des Remparts

QUÉBEC — Zachary Bolduc et Théo Rochette ont sonné la charge pour les Remparts de Québec, qui ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville 5-2, vendredi soir.

Bolduc a récolté deux buts et une assistance et il s’est approché à un seul but du plateau des 50 cette saison. Il serait le troisième joueur de la LHJMQ à réussir cet exploit en 2021-22, après William Dufour et Patrick Guay.

Rochette a quant à lui amassé un but et deux mentions d’aide. Il avait vu sa séquence de cinq matchs avec au moins un point prendre fin mardi, contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Bolduc et Rochette totalisent tous deux 92 points cette saison, ce qui n’est pas étranger au succès des Remparts, qui sont depuis longtemps assurés du titre de la section Est.

Viljami Marjala et James Malatesta ont aussi fait bouger les cordages pour les hommes de Patrick Roy, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs cinq dernières sorties.

Le gardien des Remparts Fabio Iacobo a alloué deux buts en 21 tirs. Il n’a pas perdu en temps régulier depuis le 11 février, soit à ses 16 dernières apparitions devant le filet.

Jérémy Lapointe et Tyler Peddle ont répliqué pour les Voltigeurs, qui ont subi un troisième revers consécutif. Riley Mercer a repoussé 35 des 40 rondelles dirigées vers lui.

Phoenix 6 – Islanders 2

Xavier Parent a atteint le plateau des 100 points en une saison pour une première fois en carrière et le Phoenix de Sherbrooke a dominé les Islanders de Charlottetown 6-2.

Sea Dogs 4 – Titan 2

Josh Lawrence a marqué deux buts et les Sea Dogs de Saint-Jean ont signé une 11e victoire consécutive en battant le Titan d’Acadie-Bathurst 4-2.

Océanic 2 – Mooseheads 6

Elliot Desnoyers a obtenu quatre points, Jordan Dumais en a amassé trois et les Mooseheads de Halifax ont facilement défait l’Océanic de Rimouski 6-2.

Saguenéens 4 – Foreurs 2

Fabrice Fortin a touché la cible à deux reprises, guidant les Saguenéens de Chicoutimi vers une victoire de 4-2 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Tigres 5 – Armada 3

Raphael Blouin a donné le ton à une remontée des Tigres en inscrivant deux buts et la troupe de Victoriaville a eu raison de l’Armada de Blainville-Boisbriand au compte de 5-3.