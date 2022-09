Bobby Hart suspendu un match pour avoir frappé un entraîneur des Titans

John Wawrow, The Associated Press

ORCHARD PARK, N.Y. — La NFL a suspendu mardi le joueur de ligne offensive des Buffalo Bills, Bobby Hart, pour un match.

Hart a frappé un joueur des Titans, puis un entraîneur à la tête après une victoire 41-7 des siens, lundi. Il a été suspendu sans salaire en raison d’une conduite antisportive et ne pourra rejoindre l’équipe qu’après le match des Bills contre les Dolphins à Miami, dimanche.

Hart peut appeler la décision prise par le vice-président des opérations football de la NFL, Jon Runyan.

Dans une lettre envoyée à Hart, Runyan a mentionné que l’altercation s’est produite près de la zone des buts alors que les deux équipes quittaient le terrain.

Selon Runyan, alors que d’autres joueurs se serraient la main dans la zone des buts près du tunnel du stade menant aux vestiaires des équipes, Hart cherchait un joueur des Titans, dont l’identité n’a pas été révélée, et a dû être retenu par un entraîneur.

Hart est ensuite accusé d’avoir fermé le poing et d’avoir donné un coup de poing à un entraîneur des Titans, dont l’identité n’a pas non plus été révélée.

«Votre comportement agressif aurait pu causer des blessures graves, et ne reflète clairement pas les normes élevées de l’esprit sportif attendu d’un professionnel», a écrit Runyan.

Hart a foulé le terrain à 17 reprises lundi, dont sept fois sur les unités spéciales. À sa huitième saison dans le circuit Goodell, il est le substitut du garde Rodger Saffold.

Hart est familier avec les Titans après avoir participé à trois matchs avec les Titans la saison dernière. Ses droits ont été renoncés par les Titans en novembre et ont ensuite réclamé par les Bills.