Bo Bichette frappe un grand chelem et les Blue Jays disposent des Red Sox 6-2

TORONTO — En panne sèche au cours des premières semaines de la saison, le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Bo Bichette a procédé à quelques ajustements au niveau de son élan avant la rencontre de lundi soir contre les Red Sox de Boston.

Ces ajustements lui ont rapporté immédiatement.

Bichette a brisé l’égalité en frappant un grand chelem en huitième manche et les Blue Jays ont disposé des Red Sox 6-2, lundi soir, au Rogers Centre.

«J’essaie simplement d’être un peu plus sélectif, mais en même temps plus agressif dans ce que je recherche, a commenté Bichette. Je me sentais beaucoup mieux aujourd’hui.»

Bichette, qui frappe pour une moyenne de ,219 cette saison, tirait un peu trop la balle dernièrement, et il s’élançait souvent lorsque la balle était hors de la zone des prises.

Le gérant Charlie Montoyo a déclaré qu’il voyait des progrès dans l’élan de Bichette parce qu’il commençait à frapper davantage la balle du côté droit du marbre, un bon indicateur du travail accompli.

Bichette a frappé l’offrande du releveur Tyler Danish, alors que le compte était de 1-0, au-delà de la clôture du champ extérieur pour sa deuxième longue balle de la saison.

«Par expérience, je ne panique jamais pour 60 ou 70 présences au bâton, parce que les joueurs ont des tendances, a expliqué Montoyo. Tout le monde connaît des disettes et certains joueurs sont lents à se mettre en marche, tandis que d’autres connaissent des départs sur les chapeaux de roue. Je savais qu’il se replacerait.

«Il a effectué les ajustements nécessaires et c’était agréable de constater les résultats», a-t-il ajouté.

Santiago Espinal, Bradley Zimmer et George Springer avaient tous atteint les sentiers à la suite de simples, mettant la table pour le premier grand chelem de la carrière de Bichette.

Lourdes Gurriel fils et Matt Chapman ont réussi des claques en solo et le partant Jose Berrios a oeuvré au monticule pendant sept manches pour les Blue Jays (11-6), qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs.

Les Jays ont aussi dominé les Red Sox 10-7 au chapitre des coups sûrs. Les Red Sox (7-10) ont encaissé cinq revers à leurs six derniers duels.

Matt Strahm (1-1) a encaissé la défaite dans le camp des Red Sox.

Julian Merryweather s’est amené en renfort sur la butte en neuvième manche pour les Blue Jays.