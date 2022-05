Bo Bichette frappe deux circuits pour aider les Blue Jays à l’emporter 3-1

TORONTO — Alek Manoah a connu le meilleur départ de sa carrière, n’allouant qu’un point en huit manches de travail. Il croyait avoir une chance pour une premier match complet, n’ayant effectué que 83 lancers.

Le gérant Charlie Montoya n’était pas d’accord avec lui.

Les deux hommes ont eu une discussion animée dans l’abri des Jays tandis que le releveur no 1 Jordan Romano s’amenait au monticule et que l’instructeur des lanceurs, Pete Walker, tentait de calmer les choses entre Manoah et Montoyo.

Romano a obtenu trois retraits sur des prises rapides pour son 14e sauvetage de la saison les Jays ont vaincu les Reds de Cincinnati 3-1.

Après la rencontre, Manoah a assuré ne pas être fâché contre son gérant.

«Je pense qu’il sait à quel point je suis compétitif, a déclaré Manoah (5-1), qui a alloué sept coups sûrs et retiré quatre frappeurs sur des prises. Comme compétiteur, je ne fais que mon travail. Ce n’Est pas tous les jours qu’un exploit du genre est à votre portée.

«Nous comptons toutefois sur le meilleur releveur du baseball. Il a fait son travail en préservant ma victoire et on tourne la page.»

Montoyo apprécie l’intensité de Manoah, même quand elle est dirigée contre lui.

«J’adore le jeune! Qu’on soit en cinquième, sixième, septième ou huitième, il ne veut jamais quitter le match et c’est pour ça qu’il est si bon.»

À l’attaque, Bo Bichette a claqué deux circuits, dont celui qui a donné les devants aux siens. Il s’agit des 50e et 51e longues balles de la carrière de Bichette, qui n’est âgé que de 24 ans.

«Je ne savais pas que 50 était un plateau, mais j’en suis reconnaissant, a blagué Bichette. Je suis reconnaissant d’être ici et d’Avoir l’occasion de frapper des circuits dans le Baseball majeur.»

Le deuxième-but Santiago Espinal a porté à 14 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr, ce qui constitue un sommet en carrière et le place ex aequo pour la plus longue séquence active des Majeures.

Joey Votto, qui a grandi à Toronto, a ouvert le pointage pour les Reds (11-28) grâce à un double d’un point. Hunter Greene n’a pas été impliqué dans la décision. Il a permis un point et quatre coups sûrs en six manches de travail. Luis Cessa (2-1) a encaissé la défaite alors que Jeff Hoffman s’est également amené en relève.

Manoah a été solide en défensive en quatrième manche, quand le voltigeur Tommy Pham a frappé une balle en sa direction. Manoah l’a captée avant de doucement la lancer au troisième-but Matt Chapman pour compléter le double jeu.

Votto, lors de la présence au bâton suivante, a cogné un double le long de la ligne du premier coussin et Tyler Naquin a croisé le marbre pour procurer une avance de 1-0 aux Reds.

Bichette a amorcé la fin de quatrième manche avec un circuit par-dessus la clôture du champ gauche. Il s’agissait de son cinquième coup de quatre buts de la campagne.

Espinal a gardé sa série de succès en vie en claquant un simple en sixième manche. Il a égalé le voltigeur des White Sox de Chicago Luis Robert pour la troisième plus longue séquence de matchs avec au moins un coup sûr en 2022. Le premier-but des Cardinals de St. Louis Paul Goldschmidt a aussi étiré sa séquence à 14 matchs samedi.

Raimel Tapia a frappé un simple en septième manche et il s’est rendu au troisième but à la suite d’un coup sûr de George Springer. Springer a tenté d’étirer ce simple en double, mais il a été épinglé au deuxième coussin.

Bichette s’est amené au marbre et il a catapulté le premier lancer qu’il a vu de Cessa au deuxième balcon pour donner les devants 3-1 aux Blue Jays.

Les Torontois avaient éprouvé des difficultés avec la longue balle en mai. Les circuits de Bichette étaient seulement les 10e et 11e des Blue Jays au cours des trois dernières semaines.

Manoah a une fois de plus montrer ses prouesses défensives, en huitième manche, lorsqu’il a saisi un amorti de Naquin pour le retirer au premier but. Romano a retiré sur des prises Pham, Votto et Tyler Stephenson pour mettre fin au match.