Blessé au genou, le gardien Carey Price pourrait rater l’ensemble de la saison

Justin Vézina et Alexis Bélanger-Champagne, La Presse Canadienne

MONTRÉAL — Carey Price avait évoqué lors du bilan de fin de saison qu’il était possible qu’il ait disputé son dernier match en carrière. Cette réalité semble de plus en plus vraie.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a affirmé que le gardien étoile allait rater au moins le début de la prochaine campagne et a ajouté qu’il était possible qu’il ne joue carrément pas durant la campagne 2022-23.

Cette situation découle toujours de l’opération à un genou subie par Price l’été dernier.

«Les nouvelles à propos du genou de Carey Price sont décourageantes. Je ne sais pas s’il existe un chemin vers la guérison pour lui cette saison», a déclaré Hughes en visioconférence jeudi soir, après avoir fait l’acquisition du joueur de centre des Flames de Calgary, Sean Monahan.

«Je crois que si Carey va revenir au jeu, il aura besoin d’une opération», a-t-il ajouté sur un ton pessimiste.

Hughes a précisé que, selon lui, une réhabilitation ne sera pas suffisante pour permettre à Price de jouer à nouveau. Il a également mentionné que Price a subi un traitement par injection cet été, mais il n’a pas eu les effets espérés.

Le nom du gardien canadien sera inscrit sur la liste des blessés à long terme, ce qui permettra au Tricolore d’obtenir un allégement au niveau du plafond salarial. Price doit encore écouler quatre saisons au contrat de huit saisons et 84 millions $ US qu’il a signé le 2 juillet 2017.

Hughes a dit qu’il prévoit amorcer la saison avec un tandem de Jake Allen et Samuel Montembault devant le filet.

Montembault, qui a mené le Canadien pour le nombre de départs l’an dernier avec 38, a signé une prolongation de contrat deux ans en juillet.

De son côté, Allen, qui a totalisé 35 départs l’an dernier, a raté neuf semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps subi en janvier. Il s’est ensuite blessé à l’aine en avril, ce qui a mis fin à sa saison. Le gardien entame sa dernière saison d’un pacte de deux ans.

Hughes a fait remarquer que Cayden Primeau pourrait également voir de l’action au courant de la saison. Le gardien de 23 ans est toujours joueur autonome avec compensation.

Avec toutes ces options devant lui, Hughes a confirmé que le Tricolore n’ira pas chercher de renfort pour défendre la cage du Canadien.

«Je ne sais pas encore (quelles sont les chances que Price joue un autre match dans LNH). Nous aurons plus d’informations quand Carey fera ses tests médicaux lors du camp d’entraînement», a admis Hughes.

Si Price devait annoncer sa retraite du hockey, il terminerait sa carrière au sommet de tous les gardiens de l’histoire du Canadien au chapitre des matchs joués (712) et des victoires (361).

La saison dernière Price a effectué un retour au jeu le 15 avril, contre les Islanders de New York, après avoir raté les 74 premiers matchs de la saison 2021-22 en raison d’une intervention chirurgicale au genou subie pendant la saison morte.

Le vétéran âgé de 35 ans avait également intégré le programme d’aide aux joueurs de la LNH le 7 octobre 2021 et il a par la suite rejoint l’équipe en novembre. Sa rééducation a aussi été interrompue par la COVID-19 et des régressions.

À son retour au jeu, Price a été embêté par une inflammation de son genou, ce qui le limite lorsqu’il tente d’effectuer certains mouvements.

Originaire d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Price a finalement disputé seulement cinq parties en 2021-22 et il a signé sa seule victoire lors du dernier match de la saison, contre les Panthers de la Floride au Centre Bell.

Grâce à ses efforts pour revenir au jeu, Price a été choisi comme lauréat du trophée Bill-Masterton — remis au joueur qui a fait preuve du plus bel exemple de détermination, de persévérance et d’esprit sportif au hockey — par l’Association des chroniqueurs de hockey de la LNH l’an dernier.

Avant son retour en avril 2022, Price n’avait pas joué depuis le cinquième affrontement de la finale de la Coupe Stanley, contre le Lightning de Tampa Bay, le 7 juillet 2021.

Choix de premier tour du Canadien en 2005, cinquième au total, Price a connu sa meilleure campagne en 2014-15, quand il a remporté le trophée Vézina, remis au gardien par excellence du circuit, ainsi que les trophées Hart et Ted-Lindsay, remis au joueur par excellence de la LNH selon respectivement les médias et les joueurs.