Blessé à une cheville, LeBron James ratera les deux derniers matchs des Lakers

LOS ANGELES — LeBron James ratera les deux derniers matchs de la saison des Lakers de Los Angeles en raison d’une entorse à la cheville gauche, ce qui l’empêchera presque certainement de remporter son deuxième titre des marqueurs .

Les Lakers en ont fait l’annonce, vendredi, avant d’accueillir le Thunder d’Oklahoma City. La saison décevante des Lakers se termine dimanche, à Denver.

James, âgé de 37 ans, a récolté en moyenne 30,3 points cette saison en disputant seulement 56 matchs, soit deux de moins que le minimum pour se qualifier pour le titre des marqueurs avec sa moyenne de points par match. Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA n’a disputé qu’un seul match depuis qu’il s’est foulé la cheville le 27 mars, marquant 38 points lors d’une écrasante défaite à domicile contre la Nouvelle-Orléans, le 1er avril.

James accuse un léger retard derrière Joel Embiid de 76ers de Philadelphie, qui présente une moyenne 30,4 points par match dans l’une des courses au titre les plus serrées de l’histoire de la NBA. Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee est troisième avec 29,9 points par match.

James compte quatre titres de joueur par excellence de la ligue et quatre bagues de championnat, mais il a remporté son seul titre de marqueur en 2008 avec les Cavaliers de Cleveland. Celui qui a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles à 18 reprises tentait de devenir le champion marqueur le plus âgé de l’histoire de la NBA, surpassant Michael Jordan, qui avait 35 ans lorsqu’il a remporté son dernier titre.

James a dépassé Karl Malone au deuxième rang de la liste des marqueurs en carrière, le 19 mars. Avec 37 062 points, il n’est devancé que par Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points à la première place de l’histoire de la ligue.

James a également récolté en moyenne 8,2 rebonds et 6,2 passes décisives à sa 19e saison. Il gagnera près de 44,5 millions $ la saison prochaine au cours de la dernière année de son contrat avec les Lakers.

James manquera les séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement depuis 2005 en raison des problèmes majeurs des Lakers en seconde moitié de saison. Il a raté les séries éliminatoires à sa première saison avec les Lakers en 2018-19.

Les Lakers (31-49) ont subi huit défaites consécutives et compilent une fiche de 10-30 depuis le 7 janvier. Anthony Davis est revenu dans la formation, le 1er avril, après avoir raté six semaines avec la plus récente d’une longue série de blessures au cours des deux dernières saisons.