Blessé a la jambe gauche, William Stanback quitte le match en première demie

CALGARY — La saison des Alouettes de Montréal a pris une tournure pour le moins inquiétante en première demie de son tout premier match, face aux Stampeders de Calgary, quand le porteur de ballon étoile William Stanback a quitté la rencontre.

Touché au bas de la jambe gauche, possiblement à la cheville, à la suite d’un plaqué très bas du demi défensif Tre Roberson, Stanback a quitté le terrain sur un véhicule motorisé.

Roberson est arrivé un peu tard sur le jeu (une course de neuf verges qui menait les Alouettes à la porte des buts des Stampeders), alors qu’un joueur de ligne défensive était en contact avec Stanback. Le pied gauche de Stanback est demeuré cramponné dans la surface synthétique, ne laissant aucune chance au demi à l’attaque de se sortir de ce plaqué sans dommage.

Stanback a quitté le stade McMahon pour l’hôpital en compagnie du médecin de l’équipe.

S’il devait s’absenter pour une longue période, il s’agirait d’une lourde perte pour les Alouettes. Stanback a dominé le jeu au sol dans la Ligue canadienne en 2021, terminant au tout premier rang avec 1176 verges en 193 courses.

Son plus proche poursuivant, Ka’Deem Carey, des Stampeders, a terminé à plus de 300 verges derrière, même s’il a joué un match de plus. Stanback a été le joueur par excellence des Alouettes l’an dernier, en plus d’être finaliste au titre dans la LCF.

Jeshrun Antwi sera appelé à mettre les bouchées doubles en remplacement de Stanback. Il a bien commencé avec une spectaculaire course de 70 verges, qui a mené au premier placement du match de David Côté. Il ne serait toutefois pas surprenant que le directeur général Danny Maciocia mette la main sur quelques porteurs de ballon au cours des prochains jours.

Il ne s’agit pas du seul joueur des Alouettes qui n’a pas terminé la rencontre. Le spécialiste des retours de bottés Mario Alford n’a joué qu’une séquence au sein des unités spéciales en raison d’une blessure à l’abdomen.

Le demi défensif Greg Reid a quant à lui quitté tôt dans la rencontre en raison d’une blessure au genou