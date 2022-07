Big Papi fait une entrée remarquable au Temple de la renommée du baseball

John Kekis, The Associated Press

COOPERSTOWN, N.Y. — David Ortiz avait promis de parler avec le coeur. Comme à l’habitude, Big Papi a répondu présent.

Son sourire charismatique laissait transparaître un peu d’émotivité au moment où l’ancien frappeur désigné des Red Sox de Boston a fait son entrée au Temple de la renommée du Baseball, dimanche.

Ortiz a été particulièrement ému lorsque sa fille Alexandra a chanté l’hymne national.

«Je veux remercier Dieu de m’avoir donné cette opportunité d’être ici aujourd’hui et de m’avoir permis de suivre ce chemin, un chemin qui m’a rendu possible d’être ici et qui, j’espère, inspira tout le monde à croire en soi-même», a affirmé Ortiz.

Ortiz a été accueilli par une foule qui a scandé «Papi! Papi!» alors que plusieurs partisans des Red Sox ont fait la route pour être présent aux festivités.

Quand il est embarqué sur la scène, Ortiz a pointé le ciel comme il l’a fait dans le passé, lors des grandes occasions. C’est une façon d’honorer sa mère, qui est morte il y a plus de deux décennies dans un accident de voiture.

«J’ai toujours tenté de mener ma vie afin que je puisse avoir une influence positive sur le monde», a noté l’athlète de 46 ans, qui est devenu seulement le 58e joueur à être élu dès sa première année d’éligibilité. «Et si mon histoire peut te rappeler quelque chose, c’est que lorsque tu crois en quelqu’un, cette personne peut changer le monde. Tu peux changer son futur. Comme autant de personnes qui ont cru en moi.»

Ortiz, qui a survécu à une fusillade dans un bar en République dominicaine il y a trois ans, a eu la tête à la fête.

Également admis avec Ortiz, les anciens comparses des Twins du Minnesota, Jim Kaat et Tony Oliva, le regretté Minnie Miñoso, l’ancienne gloire des Dodgers de Los Angeles et gérant des Mets de New York, Gil Hodges, et les pionniers afro-américains Buck O’Neil et Bud Fowler.

En 14 saisons avec les Red Sox, Ortiz a claqué 500 circuits, dont 17 en séries éliminatoires.

S’il y a une tache sur la réputation d’Ortiz, c’est qu’il y a eu un article du New York Times qui a mentionné qu’il a testé positif pour dopage sportif lors de tests réalisés par le Baseball majeur et l’Association des joueurs en 2003.

Ortiz n’a jamais été pénalisé pour cette raison et la MLB et le syndicat n’ont jamais confirmé s’il a testé positif. Les pénalités pour le dopage sportif ont commencé l’année suivante, en 2004.

C’était toutefois loin de tracasser Ortiz lors de son grand jour. Il a rendu hommage à plusieurs personnes, autant en anglais qu’en espagnol.

«C’est un honneur d’être sur la scène, a-t-il lancé. Je ne peux rien demander de plus.»

Kaat, maintenant âgé de 83 ans, est désormais un descripteur pour les Twins. Il a été lanceur pour un quart de siècle et a notamment remporté une Série mondiale avant de prendre sa retraite en 1983.

Oliva a mené le Baseball majeur pour le nombre de coups sûrs à cinq reprises et est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter le titre de meilleur frappeur à ses deux premières saisons dans la MLB. Il a conclu sa carrière de 15 saisons avec les Twins avec une moyenne de ,304 au bâton.

Oliva a obtenu sa chance dans la MLB en partie grâce à Miñoso, «la comète cubaine».

Miñoso, qui a émergé avec les Cubans de New York dans la Ligue des Noirs avant de devenir le premier joueur hispanique et noir à jouer dans le Baseball majeur en 1949, soit deux ans après l’arrivée de Jackie Robinson sur le circuit. Pour les joueurs cubains, Miñoso a été le pendant de l’Amérique latine de Robinson dans les années 50.

Il s’est taillé une place à neuf reprises au match des étoiles et a terminé sa carrière avec 2110 coups sûrs et une moyenne de ,299 au bâton. Il est décédé en 2015.

Irene Hodges a pris la parole pour son père, un premier-but qui a totalisé 370 circuits en 18 saisons dans la MLB — toutes, à l’exception des deux dernières, avec les Dodgers. Il a pris sa retraite en 1963 et cinq plus tard, il a été nommé gérant des Mets. Il a mené le club à la Série mondiale improbable contre les Orioles de Baltimore en 1969. Il est mort trois ans plus tard, à l’âge de 47 ans.

Le membre du Temple de la renommée Dave Winfield a salué Fowler, le premier joueur noir à faire partie d’une équipe professionnelle blanche, sept décennies avant que Robinson eût brisé le plafond de verre avec les Dodgers.

Un deuxième-but qui a maintenu une moyenne de plus de ,300 au bâton en 13 saisons, Fowler a été embauché à l’âge de 20 ans par une équipe du Massachusetts en 1878. Il a passé 13 années dans les professionnels et porté les couleurs de 18 équipes, dont quatre en une année, ce qui est une illustration du racisme que devait supporter Fowler.