Biden salue la conquête de la coupe Stanley du Lightning, évite la politique

Stephen Whyno, The Associated Press

WASHINGTON — Joe Biden a évité de discuter de politique lundi lorsqu’il a salué les deux dernières conquêtes de la coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay.

Le président américain a pris une brève pause dans la gestion de son gouvernement de la crise en Ukraine à la suite de l’invasion russe afin de souligner un exploit sportif. Il a notamment échangé quelques blagues avec le capitaine Steven Stamkos et rappelé que la Première dame, Jill Biden, avait participé à une campagne de vaccination massive contre la COVID-19 au domicile du Lightning l’année dernière.

Biden n’a pas nommé d’autres joueurs dans son discours soulignant la conquête du championnat du Lightning dans un amphithéâtre vide faisant partie d’une «bulle» en 2020, ni lors de la victoire des Floridiens contre le Canadien de Montréal devant une salle comble à Tampa l’an dernier.

Les joueurs russes du Lightning Andrei Vasilevskiy, Nikita Kucherov et Mikhail Sergachev ont tous assisté à l’événement tenu à la Maison-Blanche et ont partagé des photos sur leurs réseaux sociaux. Il ne manquait pas de têtes d’affiche pour l’occasion, et certains membres de l’équipe championne de 2020 qui ont quitté ou qui ont annoncé leur retraite étaient présents.

Le Lightning a donc effectué un troisième voyage vers la capitale des États-Unis, après avoir affronté les Capitals de Washington deux fois plus tôt cette saison. Il s’est envolé vers Washington après avoir affronté les Panthers de la Floride, dimanche, et devait rentrer au bercail à temps pour le match de mardi contre les Blue Jackets de Columbus. Ce sera alors l’un de leurs derniers matchs avant le début des séries éliminatoires, la semaine prochaine.

Le Lightning a remporté la coupe Stanley en trois occasions — en 2004, 2020 et 2021 —, mais n’avait jusqu’ici jamais rencontré le président à la Maison-Blanche. Le lock-out de 2004-05 avait forcé l’annulation de l’événement, et la pandémie de coronavirus avait reporté la deuxième conquête du précieux trophée en autant de saisons de neuf mois.

Stamkos, un Canadien, a déclaré qu’«il en avait fallu du temps». Il a cédé la parole à l’Américain Ryan McDonagh, un ex-choix de repêchage du Canadien qui est originaire du Minnesota, lors de la cérémonie.