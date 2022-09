Bichette cogne un circuit de deux points en 8e et les Blue Jays battent les Rays 3-2

TORONTO — Bo Bichette a claqué un circuit de deux points en huitième manche, lundi, guidant les Blue Jays de Toronto vers un gain de 3-2 aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Bichette a aussi cogné un simple d’un point, quelques heures après avoir été nommé le joueur par excellence de la semaine dernière dans la Ligue américaine.

En huitième manche, son 24e circuit de la saison a été frappé contre Jason Adam (2-3), après un simple de Raimel Tapia.

Le coup de canon a donné les devants 3-2 aux favoris de la foule.

Deux manches plus tôt, l’arrêt-court avait été atteint à l’avant-bras par une rapide de Javy Guerra.

«Ce n’était pas une question de vengeance, a dit Bichette, au sujet de sa présence au bâton en huitième. Je voulais juste aider l’équipe à gagner.»

Jose Berrios a permis deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers.

Yimi Garcia, Tim Mayza (7-0) et l’Ontarien Jordan Romano ont terminé le travail.

Romano a signé un 33e sauvetage. En neuvième, il a retiré Manuel Margot sur un long ballon au champ centre (chapeau à la belle course de Jackie Bradley fils), Isaas Paredes au bâton et Francisco Mejia sur un roulant au premier coussin.

Dans le trio de club en voie d’atteindre les séries sans être champions de section, les Blue Jays ont ravi la deuxième place aux Rays.

De vendredi à dimanche, les visiteurs seront les Orioles de Baltimore, qui gardent espoir de rattraper les Jays, les Rays ou les Mariners de Seattle.

«Chaque match qui reste va être important», a résumé le gérant des Blue Jays, John Schneider.

La semaine dernière, Bichette a obtenu 16 coups sûrs en 32 présences au bâton. Il a fourni cinq circuits, 13 points produits et 11 marqués.

Vladimir Guerrero a frappé un 32e double, tandis que Tapia a volé un septième but.

La foule de 23 002 personnes était la plus modeste depuis le 30 juin, au Rogers Centre.

Les Rays perdaient un troisième match consécutif.

Il y aura un programme double mardi. Du côté torontois, les partants seront Alek Manoah (14-7) et probablement Mitch White (1-6), contre Jeffrey Springs (7-4) et un lanceur à déterminer.