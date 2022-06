Bichette claque un circuit et les Blue Jays blanchissent les Royals 8-0

David Smale, The Associated Press

David Smale, The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. — Bo Bichette a canonné l’un des trois circuits des siens et les Blue Jays de Toronto ont blanchi les Royals de Kansas City 8-0, lundi.

Les cinq lanceurs des Jays ont accordé un total de deux coups sûrs.

Ross Stripling (2-1) a été crédité de la victoire alors qu’il a alloué seulement un coup sûr en cinq manches. Il a aussi retiré deux frappeurs sur des prises. Stripling a lancé plus de quatre manches seulement pour la deuxième fois de la saison.

Stripling, qui en était à son sixième départ, a agi huit fois comme lanceur de relève cette saison.

Le circuit de Bichette a été le premier coup sûr de la soirée après que la partie eut été retardée de plus de deux heures en raison de la météo.

Daniel Lynch (2-5) a obtenu le revers. Il a accordé six points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Il a aussi retiré quatre frappeurs sur des prises.

Vladimir Guerrero fils et Santiago Espinal ont claqué les autres circuits du club de la Ville Reine.

Les Blue Jays affronteront les Royals à nouveau mardi, soit le deuxième duel de la série de trois rencontres.

Le droitier des Jays Alek Manoah (6-1, 1,98 de moyenne de points mérités) croisera le fer avec le droitier Brad Keller (1-6, 4,15 de moyenne de points mérités).