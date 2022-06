Bernd Bransch, capitaine de l’Allemagne de l’Est à la CM, est décédé à 77 ans

The Associated Press

HALLE, Allemagne — Bernd Bransch, qui a été capitaine de l’Allemagne de l’Est lors de sa seule participation à la Coupe du monde de football, victoire symbolique contre l’Allemagne de l’Ouest pendant la Guerre froide, est décédé à l’âge de 77 ans.

Son ancien club, Hallescher FC, a indiqué par communiqué dimanche que Bransch était mort samedi d’une «longue et grave maladie».

Bransch était l’équivalent est-allemand du charismatique joueur vedette de l’Allemagne de l’Ouest Franz Beckenbauer. Les deux hommes ont été capitaines de leur sélection nationale et jouaient comme libéro, demeurant profondément en défense avec beaucoup d’espace pour lancer des contre-attaques.

Quand ils se sont affrontés à la Coupe du monde 1974 en Allemagne de l’Ouest, c’est l’équipe de Bransch qui a causé la surprise en l’emportant 1-0, sur un but de Jürgen Sparwasser. Les deux équipes se sont qualifiées dans la phase de groupes, mais l’Allemagne de l’Est a été éliminé dès le premier tour éliminatoire.

L’Allemagne de l’Ouest a remporté le tournoi, battant les Pays-Bas 2-1 en finale.

Son plus grand succès en carrière est survenu deux ans plus tard, quand il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Montréal, dans une victoire de 3-1 de l’Allemagne de l’Est face à la Pologne. Le tournoi olympique de soccer était à l’époque réservé aux athlètes amateurs, mais les satellites de l’U.R.S.S. comme l’Allemagne de l’Est avaient tendance à dominer la compétition en envoyant des joueurs inscrits comme amateurs, mais qui jouaient et s’entraînaient à temps plein.

Hallescher FC, connu sous le nom de HFC Chemie dans la ligue est-allemande à l’époque de Bransch, a indiqué qu’il s’est retiré en 1977, avant de devenir président du club.