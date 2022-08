Bergeron a toujours le feu sacré et disputera une 19e saison, Krejci aussi de retour

Patrice Bergeron avait pris le temps de faire l’accolade à chacun de ses coéquipiers à leur sortie de la patinoire après l’élimination des Bruins de Boston dès le premier tour en sept parties contre les Hurricanes de la Caroline le printemps dernier.

La défaite a fait mal et le centre québécois ne pouvait pas s’imaginer que ce serait ses derniers moments dans la LNH.

Les Bruins ont annoncé lundi que Bergeron avait signé un contrat d’une saison et 2,5 millions $ US. Le natif de L’Ancienne-Lorette disputera donc une 19e campagne avec l’équipe qui l’a repêché en deuxième ronde, 45e au total, en 2003.

«C’était difficile pour moi de m’imaginer que ça aurait pu être mon dernier match, a dit Bergeron en revenant sur l’élimination de Bruins lors d’une visioconférence. Ç’a été difficile à digérer et ç’aurait été difficile de terminer les choses avec un point d’interrogation.»

Bergeron a laissé durer le suspense après avoir affirmé dans les jours suivant l’élimination des Bruins qu’il avait besoin de temps pour songer à son avenir. Il a affirmé lundi avoir pris la décision «vers la fin juin ou début juillet», après quelques semaines de repos et des discussions avec ses proches et ses coéquipiers.

«J’ai compris que j’avais encore le goût de jouer, encore le feu sacré, et je crois pouvoir encore avoir un impact au sein de l’équipe, a dit Bergeron. J’ai ressenti physiquement et mentalement que j’étais prêt à recommencer à m’entraîner, que j’avais envie de le faire.»

Bergeron n’est pas le seul élément clé du championnat de la coupe Stanley des Bruins en 2011 à être de retour puisque l’équipe a également annoncé la fin de l’exil de David Krejci après un an.

Les Bruins ont habilement conçu les contrats de Bergeron et Krejci. Le Québécois âgé de 37 ans empochera un salaire de base de 2,5 millions $ US, mais il pourrait obtenir 2,5 millions $ supplémentaires en bonus de performance. De son côté, Krejci, 36 ans, touchera un million $ en salaire, tout en pouvant y ajouter également deux millions $ en bonus de performance.

Les bonus permettent aux équipes de dépasser le plafond salarial, au détriment de sanctions la saison suivante.

«Je dois dire bravo à mon agent, Philippe Lecavalier. Beaucoup d’agents ne veulent que soutirer le plus d’argent aux équipes, mais il m’a vraiment écouté. Il savait que je voulais revenir seulement avec les Bruins et il s’est arrangé pour que ça fonctionne», a souligné Bergeron, en ajoutant ne pas avoir eu de contacts avec son ancien agent Kent Hughes, maintenant directeur général du Canadien de Montréal.

Les Bruins ont également annoncé lundi la mise sous contrat de l’attaquant Pavel Zacha, qui était joueur autonome avec compensation. Zacha, qui a été acquis des Devils du New Jersey en retour d’Erik Haula le 13 juillet dernier, a signé une entente d’une saison et 3,5 millions $. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Bergeron, quintuple vainqueur du trophée Selke, remis à l’attaquant défensif par excellence de la LNH, a récolté 400 buts et 582 aides en 1216 matchs dans la LNH, tous avec les Bruins. Il se classe troisième dans l’histoire des Bruins pour les matchs disputés et quatrième pour les buts, les aides et les points.

Pour sa part, Krejci a récolté 215 buts et 515 aides en 962 matchs avec les Bruins, qui l’avaient choisi en deuxième ronde, 63e au total, lors du repêchage de 2004.

Krejci a passé la dernière saison en République tchèque. Il a amassé 20 buts et 26 aides en 51 matchs avec l’Olomouc HC. Il a aussi représenté avec brio son pays aux Jeux olympiques de Pékin et au Championnat mondial, en Finlande.

À sa dernière campagne dans la LNH, en 2020-21, Krejci avait récolté huit buts et 36 aides en 51 rencontres.

Bergeron croit que les Bruins, qui seront privés de l’attaquant Brad Marchand (hanche) et des défenseurs Charlie McAvoy (épaule) et Matt Grzelcyk (épaule) en début de saison, feront à nouveau partie des équipes à battre dans l’Association de l’Est.

«Je crois en cette équipe, à ce que la direction veut accomplir, a-t-il dit. Nous avons pris ces décisions durant l’été, oui parce que nous voulons jouer, mais aussi parce que nous croyons en cette équipe.

«Nous ferons face à de l’adversité en début de saison en raison des absences de Marchand, McAvoy et Grzelcyk, mais je préfère qu’ils soient absents en début de saison plutôt qu’à la fin. En plus, ça donnera la chance à d’autres joueurs de prendre de l’expérience.»

Bergeron est lui aussi passé sous le bistouri au début de l’été, alors qu’il a été opéré à un coude. Il a recommencé à patiner il y a quelques semaines et pourra à nouveau décocher des tirs à compter de cette semaine. Il prévoit être prêt pour le camp des Bruins, en septembre.

Il pourrait bien s’agir pour Krejci et lui de leur dernière danse dans la LNH, mais Bergeron n’a pas voulu regarder trop loin.

«Honnêtement, je suis heureux d’être de retour et je me concentre sur la saison qui s’en vient. Ma décision concerne cette saison-là seulement. J’ai déjà hâte au camp», a conclu Bergeron.