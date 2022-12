Benzema écrit un message laissant croire que sa carrière internationale est terminée

The Associated Press

The Associated Press

PARIS — L’attaquant Karim Benzema de l’équipe nationale de soccer de la France a écrit un message sur les réseaux sociaux, lundi, qui donne l’impression qu’il mettra un terme à sa carrière internationale.

Le message a été rédigé au lendemain de la défaite de la France contre l’Argentine en grande finale de la Coupe du monde, en son absence.

Après avoir mérité le Ballon d’Or, remis au meilleur joueur de soccer de l’année, Benzema a vu son rêve de gagner la Coupe du monde s’évanouir le mois dernier, avant même le début du tournoi au Qatar, lorsqu’il a subi une déchirure d’un muscle de la cuisse gauche lors d’une séance d’entraînement avec les «Bleus».

«J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin», a écrit Benzema, lundi, le jour de son 35e anniversaire de naissance.

Le message était accompagné d’une photo où on le voit vêtu d’un chandail de la France.

Benzema, un porte-couleurs du Real Madrid, avait été le meilleur buteur de la France à la Coupe du monde de 2014. Toutefois, il n’a pas participé au triomphe des «Bleus» en 2018 parce qu’il était toujours exclu de l’équipe nationale dans la foulée d’une affaire de chantage à la «sextape» visant Mathieu Valbuena, un coéquipier en équipe de France, révélé en 2015.

Il n’a été rappelé par l’équipe de France qu’en mai 2021.

L’an dernier, au Championnat d’Europe, Benzema avait fort bien paru et avait été le meilleur buteur de la France avec quatre buts.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Olivier Giroud a remplacé Benzema avec l’équipe de France et a complété le tournoi avec quatre buts. Il a cependant été remplacé avant la fin de la première demie lors de la finale de dimanche, au moment où l’Argentine menait 2-0.

La France est venue de l’arrière et a égalé le score à 2-2 après 90 minutes de jeu, et 3-3 à la suite de deux périodes additionnelles de 15 minutes.

L’Argentine a finalement gagné le match 4-2 aux tirs de barrage pour couronner l’une des finales les plus excitantes dans l’histoire de la Coupe du monde.