Bennedict Mathurin et l’Université de l’Arizona sont éliminés du March Madness

SAN ANTONIO — Le Montréalais Bennedict Mathurin et les Wildcats de l’Université de l’Arizona ont été défait 72-60 par les Cougars de l’Université de Houston, jeudi, en huitièmes de finale du March Madness.

Le Québécois a récolté 15 points dans la défaite. Dalen Terry a été le meilleur pointeur des Wilcats avec 17 points.

Jamal Shead a mené la charge du côté des Cougars avec 21 points.

Les Wildcats ont entamé le match en dents de scie, accusant un retard de 12-4 tôt dans la rencontre. À l’instar de son équipe, Mathurin a éprouvé des difficultés en première demie n’inscrivant qu’un panier du plancher. Les Wildcats ont retraité pour les vestiaires avec un déficit de 34-28.

Le début de deuxième demie a été plus prometteur pour les Wilcats qui ont réduit l’écart à 37-35. Les Cougars ont ensuite enfilé quelques paniers et n’ont plus jamais regardé derrière.

Les Wildcats occupaient le premier rang de la section Sud. Les Cougars (5e dans la section) affronteront de nouveau des Wildcats en quarts de finale, mais cette fois-ci, ce sera ceux de l’Université de Villanova (2e).