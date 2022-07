Bennedict Mathurin brille à ses débuts en Ligue estivale, avec l’Indiana

PARADISE, Nev. — Bennedict Mathurin a montré un bel aperçu de son talent à ses débuts en Ligue estivale de la NBA, vendredi, obtenant 23 points dans un gain de 96-84 des Pacers de l’Indiana, aux dépens des Hornets de Charlotte.

Repêché sixième le mois dernier, le Montréalais a dominé les siens pour les points, inscrivant aussi quatre rebonds et un vol.

Mathurin a offert un rendement de 3 en 6 pour les tirs de trois points et de 2 en 2 de la ligne des lancers francs.

De passage au micro d’ESPN durant le match, l’entraîneur des Pacers Rick Carlisle et un des rouages importants du club, Tyrese Haliburton, ont chacun eu de bons mots pour le jeune homme de Montréal-Nord.

Carlisle a souligné son bon départ et son implication en défense, tandis que Haliburton a parlé de l’intensité dans le jeu de Mathurin.

L’athlète de six pieds six et 210 livres s’est illustré pendant deux saisons avec l’Université de l’Arizona.

Joueur de l’année de la section Pac-12, Mathurin a bonifié sa moyenne de points par match de 10,8 à 17,7, de sa saison recrue à la deuxième.

Il a eu 20 ans le 19 juin.

Mathurin a grandi dans le même coin de la métropole que son bon ami Luguentz Dort, joueur d’impact avec le Thunder, depuis trois ans.

Les autres Québécois du circuit Silver sont Chris Boucher et Khem Birch, des Raptors. Du lot, seul Mathurin a été repêché.

Depuis 2014, l’Indiana a été battu au premier tour cinq ans de suite, n’atteignant pas les séries lors des autres occasions.

En reconstruction, l’équipe vient de connaître sa pire saison depuis le milieu des années 1980, un rendement de 25-57.

L’Indiana a connu beaucoup de succès dans les années 1990, avec notamment Reggie Miller et Mark Jackson.

En Ligue estivale, les Pacers affronteront aussi les Kings, les Pistons et les Wizards, du 10 au 15 juillet.