Bencic défait Jabeur et remporte le tournoi de tennis de Charleston

Pete Iacobelli, The Associated Press

CHARLESTON, S.C. — Belinda Bencic a remporté trois des quatre dernières parties pour venir à bout d’Ons Jabeur en trois manches de 6-1, 5-7 et 6-4 et être sacrée championne du Tournoi de tennis de Charleston. Il s’agit d’un premier titre en carrière sur terre battue pour la Suissesse.

Au total, c’est un sixième titre pour Bencic sur le circuit de la WTA et un premier couronnement depuis sa médaille d’or aux Jeux de Tokyo.

Bencic avait échappé son premier match à Indian Wells le mois dernier et ne savait plus trop où elle allait. Le vent a commencé à tourner à Miami, où elle a atteint les demi-finales, puis elle a poursuivi sur sa lancée à Charleston.

Bencic avait atteint la demi-finale à Charleston à sa première participation en 2014, mais n’avait jamais pu rééditer ce succès avant cette année. Elle a mis la main sur une bourse de 158 000 $ US.

Dixième tête de série, Bencic semblait avoir la vie facile face à la Tunisienne Jabeur après avoir brisé son service deux fois pour rafler la première manche.

Mais Jabeur, quatrième tête de série et dixième joueuse mondiale, s’est ressaisie et a limité les erreurs. Elle a puisé dans les encouragements de la foule et a arraché la deuxième manche.

Puis, lors de la manche ultime, c’est Bencic qui a rebondi en débutant en force pour prendre l’avance 3-1. Jabeur n’avait toutefois pas dit son dernier mot et a ramené le tout à égalité 3-3.

C’est alors que le jeu presque sans faille de Bencic en fond de terrain est venu épuiser Jabeur, permettant à la Suissesse de prendre le contrôle de la fin du match.