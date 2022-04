Belzile joue les héros en prolongation et le Rocket bat les Marlies 5-4

LAVAL, Qc — Alex Belzile a touché la cible lors d’un avantage numérique en prolongation et le Rocket de Laval a vaincu les Marlies de Toronto 5-4, jeudi soir.

Posté à l’embouchure du filet, Belzile est sauté sur un retour de lancer et il a logé le disque dans la lucarne pour offrir la victoire à son équipe.

Jean-Sébastien Dea, Louie Belpedio, Gabriel Bourque et Brandon Gignac ont aussi fait mouche pour le Rocket (38-26-7)

Xavier Ouellet, le capitaine du Rocket, a participé à trois buts. Cayden Primeau a cédé quatre fois en 34 lancers.

Joey Anderson a amassé deux buts et une assistance pour les Marlies (37-30-4). Curtis Douglas et Bobby McMann ont ajouté un but chacun.

Michael Hutchinson a repoussé 39 rondelles devant la cage des Torontois.

Les Marlies menaient 4-3 à mi-chemin en troisième période quand Gignac a forcé la tenue d’une prolongation, à 12:08 de l’engagement.

Cette victoire du Rocket vient en quelque sorte venger la défaite de 5-4 en prolongation subie mercredi aux mains des Marlies.