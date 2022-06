Battus 9-3 par les Twins, les Jays subissent un premier revers en neuf matches

TORONTO — Kyle Garlick et Jose Miranda ont chacun frappé deux circuits alors que les Twins du Minnesota ont battu les Blue Jays 9-3, vendredi, stoppant à huit la série de victoires de Toronto.

Byron Buxton a aussi cogné une longue balle pour le Minnesota, qui a dominé 12-4 pour les coups sûrs.

«C’était un match à oublier au monticule et au bâton, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo.

«Nous avons quand même eu une très belle séquence de victoires.»

Chi Chi Gonzalez a alloué des coups de canon à George Springer et Vladimir Guerrero, mais l’enclos n’a pas accordé de coup sûr à partir de la quatrième manche.

Les Blue Jays ont tout de même une fiche de 17-9 à la maison et de 30-21 au total.

Meneurs de section, les Twins ont mis fin à une série de trois défaites (4-0, 5-0 et 3-2).

«L’attaque s’est réveillée pas à peu près, a dit le gérant des Twins, Rocco Baldelli. C’était un gars après l’autre. C’était plaisant de voir ça.»

Jharel Cotton (1-1) s’est occupé des cinquième et sixième manches, en 23 tirs.

Bien qu’il n’ait pas donné de but sur balles, Yusei Kikuchi (2-2) a permis quatre points et sept coups sûrs, en quatre manches et deux tiers.

«Les frappeurs des Twins ont suivi leur plan, a t-il dit à l’aide d’un interprète. Je crois qu’ils anticipaient certains tirs à certains moments.»

Springer a frappé un 49e circuit comme premier frappeur des siens dans un match. Ça lui vaut le quatrième rang de l’histoire à ce chapitre.

Springer a claqué 10 circuits en 2022, dont six comme premier frappeur des siens dans le match.

Par ailleurs, les Jays ont dit que Hyun Jin Ryu devrait rater plusieurs semaines, suite à un test d’IRM.

Le gaucher a une élongation à l’avant-bras et de l’inflammation au coude.

Ross Stripling va le remplacer dans la rotation.

Samedi, les lanceurs partants seront Dylan Bundy et Jose Berrios.