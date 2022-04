Barzal mis à l’amende pour avoir retenu le chandail de Marner à partir de son banc

The Associated Press

NEW YORK — L’attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal a été mis à l’amende pour 2500$ en raison d’une conduite antisportive lors de la défaite des siens contre les Maple Leafs de Toronto survenu dimanche.

Le département de la santé et sécurité de la LNH a annoncé la décision lundi.

Alors assis au banc avec près de quatre minutes à faire en troisième période, Barzal a empoigné le chandail de l’attaquant des Maple Leafs Mitch Marner pendant quelques secondes, l’empêchant de rejoindre l’action.

Marner a déclaré à la CBC que c’était une première pour lui et qu’il «souhaite qu’il soit mis à l’amende pour ça. Ça serait assez bien».

«Lui et moi avons souvent joué l’un contre l’autre et quelques fois ensemble, a ajouté Marner après la rencontre. C’est un bon ami. C’est un compétiteur né. C’est plaisant de voir ça et de jouer contre lui. C’est un moment assez drôle.»

Compte tenu du résultat, les Islanders ont été exclus des séries éliminatoires.

C’est la troisième fois de la carrière de Barzal qu’il est puni par la LNH. Il a dû débourser 2000$ pour avoir plongé/exagéré en avril 2021 puis 5000$ deux mois plus tard pour un double-échec à l’endroit du défenseur du Lightning de Tampa Bay, Jan Rutta.