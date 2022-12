Barzal inscrit deux buts et mène les Islanders à un gain de 5-1 contre les Penguins

The Associated Press

NEW YORK — Mathew Barzal et Anders Lee ont chacun marqué deux fois, Josh Bailey a été l’auteur d’un but et une aide et les Islanders de New York ont pris la mesure des Penguins de Pittsburgh 5-1, mardi.

Hudson Fasching et Brock Nelson ont chacun obtenu deux aides et Ilya Sorokin a réalisé 19 arrêts à son 100e match dans la NHL. Les Islanders ont signé deux victoires consécutives.

Pierre-Olivier Joseph a riposté pour les Penguins et Tristan Jarry a réalisé 38 arrêts, mais les Penguins se sont inclinés pour la troisième fois en quatre matchs. La formation de Pittsburgh avait commencé le mois de décembre avec une série de sept victoires.

L’attaquant des Islanders Oliver Wahlstrom a quitté le match après avoir subi une blessure au haut du corps lors de sa première présence de la rencontre et n’est pas revenu dans la partie.

Wahlstrom a effectué une solide mise en échec sur le défenseur des Penguins Chad Ruhwedel au début de la première période. Joseph, le partenaire défensif de Ruhwedel, a ensuite envoyé la tête de Wahlstrom contre la bande dans le but de défendre son coéquipier.