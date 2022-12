Barkov récolte trois buts et deux aides et les Panthers écrasent le Canadien 7-2

SUNRISE, Fla. — Le Canadien vit des temps difficiles, mais ce n’est pas le moment pour les joueurs de se prendre en pitié.

Aleksander Barkov a marqué trois fois en première période et a ajouté deux aides, aidant les Panthers de la Floride à écraser le club montréalais 7-2, jeudi, au FLA Live Arena.

Barkov était de retour au jeu après une absence de trois parties en raison d’une blessure au bas du corps. Le match était vieux de seulement 15:22 quand le capitaine des Panthers a complété son tour du chapeau.

En avant 4-2 après 40 minutes de jeu, les Panthers ont tourné le fer dans la plaie en troisième période et quelques joueurs du Canadien ont évacué de la frustration en s’en prenant à des adversaires.

«Nous sommes un peu fragiles présentement et parfois ça mène à des hésitations, a affirmé l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Je pense que chaque équipe passe à travers un moment comme celui-là durant une saison. Nous vivons notre séquence présentement, mais ce n’est pas le temps de se dire ‘pauvre moi’.

«Personne n’aime perdre. Le positif, c’est notre avantage numérique. Le négatif, c’est que nous avons encore perdu. Mais j’ai aimé comment nous sommes restés unis en troisième période. J’ai aimé notre côté physique.»

Josh Anderson, en avantage numérique, et Arber Xhekaj, à la toute fin d’une punition aux Panthers, ont marqué pour le Canadien (15-18-3), qui a encaissé un quatrième revers d’affilée (0-3-1). Samuel Montembeault a réalisé 34 arrêts.

Un seul des buts de Barkov a été inscrit en avantage numérique, mais Matthew Tkachuk a ajouté deux buts dans cette phase du jeu pour les Panthers. Tkachuk a également accumulé deux aides au cours de la rencontre.

«Nous affrontons de bons avantages numériques, a insisté St-Louis. Ils emploient différentes stratégies. Il faut continuer à apprendre dans nos concepts d’infériorité numérique et éviter de casser. Mais contre ces équipes-là, dès que vous anticipez le mauvais jeu, elles vont trouver l’ouverture.»

Carter Verhaeghe et Eetu Luostarinen ont aussi marqué pour les Panthers (16-16-4), qui ont mis fin à une séquence de trois défaites. Brandon Montour a récolté deux aides et Sergei Bobrovsky a stoppé 25 tirs.

L’attaquant Brendan Gallagher était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté 13 parties en raison d’une blessure au haut du corps. Evgenii Dadonov a aussi été inséré dans la formation, tandis que Michael Pezzetta et Anthony Richard ont été laissés de côté.

Le défenseur Kaiden Guhle a retraité prématurément vers le vestiaire après avoir chuté sous le poids de Barkov tard en troisième période. Il a semblé se blesser à la jambe droite.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, à 16h, quand il rendra visite aux Capitals de Washington.

L’affaire de Barkov

Les Panthers ont vite lancé les hostilités. Barkov a été crédité de son premier but de la rencontre après 2:37 de jeu, quand un tir de Gustav Forsling a dévié sur son patin droit avant d’aboutir dans l’objectif.

Barkov est revenu à la charge avec 8:10 à faire au premier vingt, en avantage numérique. Il a reçu une passe transversale de Sam Reinhart, puis a déjoué Montembeault à l’aide d’un tir précis.

Le Canadien a répliqué quand un tir de Xhekaj a surpris Bobrovsky avec 5:46 à faire, immédiatement après une punition à Radko Gudas.

Barkov a toutefois complété son tour du chapeau 68 secondes plus tard. Il a récupéré un retour et a battu Montembeault du revers.

Encore une fois, la deuxième unité d’avantage numérique a relancé le Canadien avant la fin de l’engagement. Anderson a profité d’un retour après un tir sur réception de Mike Hoffman.

L’avantage numérique des Panthers n’a rien eu à envier à celui du Canadien, alors que Tkachuk a porté la marque à 4-2 en faveur de l’équipe locale après 6:22 de jeu en deuxième période. Il a fait dévier un tir de Montour derrière Montembeault après que le Tricolore eut été puni pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.

Le Canadien a été limité à deux tirs au but en deuxième période et il a eu besoin de quatre minutes de jeu avant d’atteindre la cible pour une première fois lors du dernier tiers.

Comble de malheur, les Panthers ont creusé l’écart à 5-2 quelques secondes plus tard, à 4:16. Verhaeghe a profité d’un revirement pour orchestrer une attaque à deux contre un et il a déjoué Montembeault grâce à un tir précis par-dessus son épaule droite.

Tkachuk, encore une fois en avantage numérique, puis Luostarinen ont ensuite achevé le Tricolore.

Les choses se sont envenimées en fin de rencontre. Le défenseur du Canadien Joel Edmundson a été renvoyé au vestiaire après un sévère double-échec contre Gudas. Gallagher a jeté les gants un peu plus tard devant Montour.

Échos de vestiaire

Arber Xhekaj a noté qu’il ne fallait pas grand-chose pour qu’un joueur du calibre d’Aleksander Barkov fasse mal à l’adversaire.

«Il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Si vous lui donnez le moindre espace, il va vous faire payer et c’est ce qu’il a fait ce soir.»

Jonathan Drouin a avoué que les joueurs du Canadien étaient frustrés par leurs récents insuccès.

«Oui, c’est frustrant et j’aime mieux voir ça (les joueurs se chamailler) plutôt que de rester sur le banc et laisser le temps s’écouler. Nous ne sommes pas contents avec notre jeu et les résultats. C’est entre nos mains.»

Drouin a vanté le travail de Xhekaj en avantage numérique.

«Il possède un très bon lancer et c’était ça le plan: lui permettre de tirer sur réception avec deux gars près du filet.»