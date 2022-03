Barcelone a passé un message avec sa victoire convaincante contre le Real Madrid

Tales Azzoni, The Associated Press

MADRID — Les joueurs de Barcelone venaient de rentrer au vestiaire lorsque Gerard Piqué a publié un message sur Twitter.

«Nous sommes de retour», lit-on.

Piqué et ses coéquipiers étaient restés sur le terrain du stade Santiago Bernabéu pour célébrer la victoire de 4-0 de l’équipe contre le Real Madrid au championnat d’Espagne. Ils ont sauté de joie et chanté avec les quelques centaines de supporters encore présents dans le stade presque vide.

À l’intérieur, l’entraîneur Xavi Hernández attendait pour faire l’accolade à chaque joueur à son retour.

«Vamos, vamos! (Allons-y!)» était l’échange commun.

C’est le type de déclaration dont Barcelone avait besoin à la suite d’une année de reconstruction difficile après le départ de Lionel Messi et des difficultés financières.

Cette victoire convaincante sur la pelouse du plus grand rival de l’équipe — qui menait confortablement la ligue espagnole et venait d’éliminer le Paris Saint-Germain en Ligue des champions — a rassuré Barcelone sur le fait qu’il était sur la bonne voie.

«Cela peut changer la dynamique du présent et de l’avenir, a affirmé Xavi. Nous n’avions pas eu beaucoup de raisons de célébrer ces derniers temps et aujourd’hui, nous avons passé un message. Vous pouvez dire que nous sommes sur le chemin du retour. Nous avons affronté le Real Madrid dans leur stade et nous aurions pu gagner avec plus de buts. C’était spectaculaire.»

Barcelone a enfin trouvé son rythme après un début de saison peu convaincant, qui comprenait une élimination à la Copa del Rey et à la Super Coupe d’Espagne.

Xavi a réorganisé l’offensive de Barcelone et elle s’est illustrée récemment avec un style d’attaque plus vertical qui fait mal aux adversaires avec des attaques rapides et efficaces.

Le club a battu ses adversaires 24-5 à ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, en partie grâce aux nouvelles recrues Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Aubameyang a marqué deux fois et Ferran en a ajouté un autre, dimanche, pour porter leur total combiné à 15 buts cette année. Ronald Araujo a marqué l’autre but de Barcelone contre Madrid, qui avait remporté les cinq derniers «clásicos» consécutifs.

«Cela renforce notre projet, renforce notre style, me renforce en tant que nouvel entraîneur, a confié Xavi. Il ne fait aucun doute que c’est ainsi que Barcelone doit jouer.»

Xavi a neutralisé Madrid lorsque son homologue Carlo Ancelotti a tenté d’utiliser Luka Modric comme un «faux neuf» pour remplacer Karim Benzema, blessé, le meilleur joueur de Madrid cette saison et le meilleur marqueur de la ligue.

«Nous avons pu bien jouer derrière les lignes lorsque leurs milieux de terrain ont progressé et cela nous a permis de créer de nombreuses occasions de marquer, a poursuivi Xavi. Cette victoire nous donne une grande confiance pour continuer à travailler dur. Nous nous sommes prouvé que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui.»

Ancelotti a assumé la responsabilité de la défaite, affirmant qu’il a opté pour la mauvaise stratégie. Il a essayé d’utiliser Mariano Díaz à l’avant en seconde mi-temps, mais cela n’a pas fonctionné non plus. Eden Hazard était sur le banc mais n’a pas joué.

«J’ai dit aux joueurs que c’était de ma faute, a avoué l’Italien. Ce n’était pas un bon plan. Barcelone a mieux joué et méritait la victoire».

La victoire de Barcelone a empêché Madrid d’augmenter à 12 points son avance sur Séville, deuxième, avec neuf matchs à jouer. Barcelone compte 12 points de retard avec un match en moins.

Le prochain match de championnat de Barcelone aura lieu à domicile contre Séville, qui compte trois points d’avance. Barcelone est également en quart de finale de la Ligue Europa après avoir échoué de franchir la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en près d’une décennie.

«Il faut rester humble. Nous n’avons pas gagné de titre aujourd’hui, a conclu Xavi. Nous célébrons maintenant et ensuite nous devons commencer à penser à notre prochain match.»