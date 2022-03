Backstrom récolte un but et une aide dans une victoire des Capitals sur les Devils

Ian Nicholas Quillen, The Associated Press

WASHINGTON — Nicklas Backstrom a marqué un but en plus de récolter une mention d’aide pour aider les Capitals de Washington à défaire les Devils du New Jersey 4-3, samedi soir.

Backstrom avait de quoi célébrer puisque l’organisation des Capitals soulignait en marge du match ses 1000 points en carrière.

Alex Ovechkin a contribué à la victoire avec son 42e but de la saison lors d’un avantage numérique en troisième période. En avance 3-2, ce but a permis aux Caps de respirer un peu mieux en s’offrant un coussin de deux buts.

Connor McMichael et Tom Wilson ont inscrit les autres buts des vainqueurs, qui détenaient déjà une avance de 14 points devant les Blue Jackets à titre de deuxième équipe repêchée en vue des séries éliminatoires dans l’Association Est. Vitek Vanecek a stoppé 29 tirs.

Backstrom détient maintenant 1006 points en carrière. Les Capitals ont célébré l’atteinte de ce plateau dans une cérémonie d’avant-match. L’attaquant avait récolté son 1000e point lors d’une défaite subie le 9 mars à Edmonton.

Jack Hughes a marqué son 22e but de la saison en plus d’ajouter une 30e mention d’aide. Damon Severson et Jesper Bratt ont complété le pointage des Devils. Nico Daws a effectué 18 arrêts.