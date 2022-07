Ayant testé positif à la COVID, Michael Woods est absent de la dernière étape

PARIS — Ayant obtenu un test positif à la COVID-19, l’Ontarien Michael Woods doit s’absenter de la dernière étape du Tour de France, dimanche.

Son équipe Israel – Premier Tech en a fait part sur Twitter, en matinée.

Le Canadien occupe la 36e place au classement général, 12 rangs derrière son coéquipier Hugo Houle.

Mardi, Houle est devenu le premier Québécois à remporter une étape de la Grande boucle, qui est présentée depuis 1903.

Âgé de 35 ans, Woods a gagné une étape de la Vuelta espagnole en 2018 et une autre en 2020.

Il a remporté la course de la Route d’Occitanie le mois dernier.

En avril, il a terminé sixième lors de la Flèche wallonne.

Plus tard, Israel – Premier Tech a ajouté que le Québécois Guillaume Boivin n’a pas pris le départ lui non plus, ne se sentant pas bien.

Plus tard, Israel – Premier Tech a ajouté que le Québécois Guillaume oBoivin n’a pas pris le départ lui non plus, ne se sentant pas bien.

Il a obtenu un test négatif à la COVID-19.

Boivin occupe le 119e rang du classement général.