Auger-Aliassime s’incline contre Hurkacz en quarts de finale à Halle

HALLE, Allemagne — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a rendu les armes devant le Polonais Hubert Hurkacz, qui s’est imposé 7-6 (2), 7-6 (4) lors de leur duel en quarts de finale au tournoi sur gazon de Halle, vendredi.

Auger-Aliassime a réussi 21 as et n’a pas commis de double faute, mais n’a pas été en mesure de s’imposer lors des points importants contre la 12e raquette mondiale.

Hurkacz s’est bien défendu contre le no 1 canadien et no 9 mondial. Il a commis seulement 10 fautes directes et a frappé 22 coups gagnants, dont six as.

En retard 2-1 dans le premier bris d’égalité, Hurkacz a remporté les six jeux suivants pour mettre la main sur la première manche. Puis lors du bris d’égalité de la deuxième manche, Hurkacz n’a jamais tiré de l’arrière, profitant de quelques erreurs d’Auger-Aliassime pour s’imposer.

Auger-Aliassime a obtenu la seule balle de bris de la rencontre lors du septième jeu de la première manche, mais il l’a gaspillée en commettant l’une de ses 19 fautes directes.

«Probablement rien, a répondu Hurkacz au micro de l’ATP lorsqu’interrogé à savoir ce qu’il avait fait de mieux que son adversaire. Felix a très bien joué. Il a obtenu plus d’occasions en première manche. J’avais confiance au service. Peut-être que mon service n’était pas à son meilleur, mais j’ai tenu le coup et contre ses puissants services, je n’avais aucune chance en retour. J’espérais simplement me rendre en bris d’égalité.»

Au prochain tour, Hurkacz affrontera l’Australien Nick Kyrgios, qui a défait l’Espagnol Pablo Carreno Busta 6-4, 6-2.

Dans l’autre demi-finale, le Russe et favori Daniil Medvedev croisera le fer avec l’Allemand et favori local Oscar Otte, 51e au monde.

Medvedev a vaincu l’Espagnol Roberto Bautista Agut 6-2, 6-4, vendredi, tandis qu’Otte a défait le Russe Karen Khachanov 4-6, 7-6 (5), 6-4.

Medvedev a accordé neuf balles de bris à son adversaire, mais il les a toutes sauvées.

«Ç’a été une victoire difficile, a dit Medvedev. J’avais un plan et j’ai réussi à garder le cap. J’ai réussi à gagner les points importants, parce qu’il a eu plus de chances de bris que moi.»

Medvedev a bien commencé la saison sur gazon en atteignant la finale la semaine dernière à Bois-le-Duc. Il ne pourra toutefois pas jouer à Wimbledon, puisque les organisateurs ont décidé de bannir les joueurs russes et biélorusses en réponse à l’invasion en Ukraine.