Auger-Aliassime face à un qualifié au 2e tour; Galarneau face à Dimitrov en 1e ronde

MONTRÉAL — Sixième tête de série et détenteur d’un laissez-passer en première ronde, le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera un qualifié au deuxième tour de l’Omnium Banque nationale à Montréal, la semaine prochaine.

Le Québécois Alexis Galarneau, 238e au monde, va se mesurer au premier tour à Grigor Dimitrov, 19e à l’ATP.

Galarneau entamait l’année au 378e échelon.

Denis Shapovalov, 22e au monde, affrontera Alex De Minaur au premier tour. De Minaur a mérité le titre au tournoi d’Atlanta le week-end dernier.

Vasek Pospisil sera confronté à Tommy Paul, avec à l’enjeu un match face à la vedette montante Carlos Alcaraz, deuxième tête de série.

De plus, les vétérans de 35 ans Gaël Monfils et Andy Murray auront comme rivaux Reilly Opelka et Taylor Fritz, respectivement.

Murray a remporté le tournoi canadien en 2009, 2010 et 2015. Au fil de 2022, il a grimpé du 134e au 50e rang mondial.

Grand gagnant à Toronto en 2021, le favori Daniil Medvedev sera d’abord aux prises avec Nick Kyrgios ou Sebastian Baez; Stefanos Tsitsipas, qui est la troisième tête d’affiche, jouera quant à lui contre un qualifié.

«Le calibre des jeunes joueurs cette année est exceptionnel, a mentionné le directeur du tournoi, Eugène Lapierre. On parle depuis quelques années déjà du changement de garde. Je crois qu’on y est arrivé.»

Tsitsipas et Alcaraz étaient sur placa au tirage au sort à la Place Ville-Marie, vendredi.

On a appris plus tôt vendredi que l’Espagnol Rafael Nadal n’y serait pas, ennuyé à l’abdomen. Il a d’ailleurs été absent de Wimbledon en juillet.

Le retrait de Novak Djokovic a été annoncé jeudi. Le Serbe n’a pas reçu de vaccin contre la COVID-19.

Quant à Roger Federer, il reste à l’écart suite à une opération au genou.

Le tableau principal du tournoi présenté au Stade IGA débutera lundi.

Camila Giorgi a été couronnée à l’événement montréalais l’an dernier, alors qu’était présenté le volet féminin.