Auger-Aliassime et Fernandez poursuivent leur parcours à Roland-Garros

PARIS — Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez seront de la deuxième semaine d’activités aux Internationaux de France. Les deux Québécois ont franchi avec succès le troisième tour, vendredi.

Le Québécois a passé sans encombre l’obstacle Filip Krajinovic —7-6 (3), 7-6 (2), 7-5, vendredi. Nadal, lui, a éliminé le Néerlandais Botic Van De Zandschulp 6-3, 6-2, 6-4.

«Je m’attendais à un match difficile et ce fut le cas, a indiqué Auger-Aliassime. Mais j’ai très bien servi et c’était un bel effort de ma part aujourd’hui.»

Auger-Aliassime, neuvième tête de série, a maintenant rendez-vous avec une grosse pointure en huitième de finale puisqu’il fera face à l’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 13 titres sur la terre battue de Roland-Garros.

Auger-Aliassime est entraîné par Toni Nadal, l’oncle et l’ancien entraîneur de Rafael Nadal.

«Je crois que Toni va regarder ce match d’un endroit neutre et qu’il va apprécier le jeu, a soutenu Auger-Aliassime. Pour ma part, c’est un duel comme les autres et une autre occasion de jouer à mon meilleur pour gagner. Mais c’est évident que ce sera très difficile.»

Quant à Fernandez, elle a obtenu son billet pour les huitièmes de finale après avoir vaincu la Suissesse Belinda Bencic.

Fernandez, 17e tête de série, a servi deux fois pour le match et la deuxième a été la bonne. Elle l’a emporté en trois manches de 7-5, 3-6, 7-5 contre une rivale classée 14e tête d’affiche. Elle a ainsi vengé sa compatriote Bianca Andreescu, vaincue par Bencic au tour précédent.

«C’était un match difficile et je pense que la différence aujourd’hui a été de me faire confiance quand ça comptait le plus, a expliqué Fernandez. Je suis contente d’avoir réussi à avoir suffisamment confiance pour continuer à exécuter mon plan de match.»

Fernandez affrontera la jeune Américaine de 20 ans Amanda Anisimova, qui a atteint les demi-finales à Roland Garros en 2019.

Anisimova, 27e tête de série, a franchi le troisième tour lorsque Karolina Muchova a abandonné après s’être blessée à la cheville droite. Anisimova menait 6-7 (7), 6-2, 3-0 lorsque Muchova a lancé la serviette.

Fernandez et Anisimova ne se sont affrontés qu’une seule fois sur le circuit WTA, soit à Indian Wells en mars, lorsque l’Américaine s’est brusquement retirée après avoir perdu un jeu décisif au deuxième set.

Fernandez a déclaré qu’elle avait toujours hâte de se mesurer à d’autres jeunes joueuses du circuit.

«Je pense que c’est formidable pour le sport, a-t-elle dit au sujet de la confrontation des jeunes. Nous pouvons attirer plus de jeunes à s’intéresser au tennis… et j’espère qu’elles prendront une raquette de tennis.

«Je pense que c’est formidable de voir que nous nous améliorons toutes chaque année. Nous continuons à jouer contre les meilleures joueuses au monde ici et nous tenons le coup.»

Il s’agit du meilleur résultat pour une Canadienne à Paris depuis que Eugenie Bouchard y a disputé la demi-finale en 2014.

La finaliste des Internationaux des États-Unis l’an dernier, qui a souvent été trahie par son service — huit doubles fautes — s’est offert six balles de bris au fil du match.

Fernandez, âgée de 19 ans, a souvent fait preuve de cran pendant le match, comme quand elle a effacé deux balles de set à la première manche avant de gagner les trois derniers jeux. Ou encore au début du troisième set lorsqu’elle a effacé un déficit de 0-2.