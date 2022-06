Auger-Aliassime est surpris par van Rijthoven en demi-finales à Bois-le-Duc

BOIS-LE-DUC, Pays-Bas — Félix Auger-Aliassime a été surpris par le Hollandais Tim van Rijthoven 6-3, 1-6 et 7-6 (3) en demi-finales du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc, samedi.

Auger-Aliassime, la deuxième tête de série du tournoi, a plié l’échine au bout d’un marathon de deux heures et deux minutes.

Il a ainsi encaissé une deuxième défaite en autant de matchs en carrière contre van Rijthoven, 205e joueur au monde. Le Québécois s’était incliné devant van Rijthoven au premier tour du tournoi en salle Canada F1 de 2016.

Le match a été âprement disputé entre les deux tennismen. Auger-Aliassime a décoché 16 as, contre 10 pour son adversaire, et il a remporté 83 % de ses points avec sa première balle de service.

En revanche, van Rijthoven a été plus efficace avec sa deuxième balle (79%), et il n’a concédé que deux bris au Canadien en trois opportunités. Pour sa part, Auger-Aliassime a sauvé six des sept balles de bris offertes à son rival.

Van Rijthoven affrontera en finale le vainqueur du match opposant le favori, Daniil Medvedev, au Français Adrian Mannarino, 70e raquette mondiale. Le Hollandais âgé de 25 ans est toujours à la recherche de son premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP.

Murray poursuit sa route

De son côté, Andy Murray pourra participer à sa première finale sur le gazon depuis son triomphe à Wimbledon en 2016, après avoir disposé de Nick Kyrgios en sets consécutifs en demi-finales de l’Omnium de Stuttgart.

Le Britannique, détenteur de trois titres du Grand Chelem en carrière, a pris la mesure de Kyrgios 7-6 (5), 6-2 et évité les bris de service.

«Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais j’ai gardé mon sang-froid, maintenu la cadence et je suis finalement parvenu à me qualifier (pour une autre finale sur le gazon). Je suis fier de l’effort que j’ai donné», a dit Murray. J’ai été un peu plus efficace au bris d’égalité. Je posais les questions.»

Murray a poursuivi sa lancée à l’approche du tournoi de Wimbledon après avoir surpris Stefanos Tsitsipas en quarts de finale vendredi. Il s’agissait de la première victoire du vétéran contre un joueur du top-5 mondial en six ans.

De plus, ce sera la deuxième finale de Murray en 2022, après sa défaite contre Aslan Karatsev à la Classique de tennis de Sydney en janvier — et la première fois qu’il participe à deux finales au cours d’une même saison depuis 2017. Le dernier titre de Murray remonte à l’Omnium européen, en Belgique, en 2019, et il présente une fiche de 46-23 en carrière en match de championnat.

L’Écossais affrontera en finale dimanche l’Italien Matteo Berrettini, qui a pris la mesure d’Oscar Otte 7-6 (7), 7-6 (5) dans un match serré au cours duquel il n’y a eu aucun bris de service.

Murray et Berrettini ont partagé les honneurs de leurs deux duels en carrière. L’Italien avait triomphé sur la pelouse l’an dernier au Queen’s Club.

Riske et Haddad Maia en finale à Nottingham

Par ailleurs, Alison Riske et Beatriz Haddad Maia s’affronteront en finale de l’Omnium de Nottingham, qui se déroule sur la pelouse.

Riske, la sixième tête de série du tournoi, a vaincu Viktorija Golubic 6-3, 4-6, 6-3 à l’occasion d’un match de demi-finales qui a été interrompu par la pluie. L’Américaine convoitera un quatrième titre en carrière sur le circuit de la WTA.

Haddad Maia, la septième tête de série, a profité de l’abandon de sa rivale, Tereza Martincova, en deuxième manche pour poursuivre sa route. La Brésilienne menait 6-3, 4-1 et disputera sa deuxième finale en carrière — elle fut finaliste de l’Omnium de Corée il y a cinq ans.

Du côté masculin, le favori, Daniel Evans, a vaincu l’Américain Jack Sock 7-5, 6-3 en demi-finales. Il croisera le fer en finale avec l’Australien Jordan Thompson, qui a battu son compatriote Alexei Popyrin 6-4, 6-2.