Audi annonce son entrée en scène en Formule 1 à partir de 2026

The Associated Press

SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique — Le constructeur allemand Audi fera son arrivée en Formule 1 en 2026 dans la foulée de la nouvelle réglementation des moteurs, a confirmé le président Markus Duesmann.

Audi concevra son propre groupe moteur à une époque où l’accent sera davantage mis sur les carburants durables et une composante électrique accrue dans les moteurs.

À partir de 2026, la puissance électrique des groupes motopropulseurs, composés d’un moteur électrique, d’une batterie, d’une électronique de commande et d’un moteur à combustion, augmentera. Le moteur électrique sera alors presque aussi puissant que le moteur à combustion et les moteurs turbo de 1,6 litre très efficaces fonctionneront avec un carburant durable avancé — ce qui, selon Audi, était une condition préalable à l’entrée dans la série.

«Je veux annoncer officiellement qu’Audi s’est officiellement enregistré en tant que fabricant de PU (unité de puissance) de Formule 1. Donc, en 2026, nous commencerons à compétitionner en F1, a mentionné le directeur général d’Audi, Markus Duesmann, dans le cadre du Grand Prix de Belgique.

«La course, le sport automobile est dans l’ADN d’Audi. Si vous pensez au Mans et à Dakar, nous avons toujours eu beaucoup de succès. C’est le moment idéal avec les changements de règles pour nous d’entrer en F1.»

Il n’est pas encore clair si Audi, qui a été lié à Sauber, dirigera sa propre équipe ou fournira uniquement des moteurs.

Peu après l’annonce d’Audi, Alfa Romeo a révélé qu’il mettra fin à sa commandite de Sauber à la fin de 2023.

«Étant donné que le redressement économique et industriel de la marque sera réalisé en 2022, Alfa Romeo va maintenant évaluer parmi les nombreuses opportunités sur la table, et décider laquelle sera la meilleure pour soutenir la stratégie et le positionnement à long terme de la marque», a fait savoir le manufacturier italien dans un communiqué.

Duesmann a mentionné qu’une entrée en scène en 2026 était plus sage.

«Comme on va réaliser un tout nouveau moteur, 2026 ce n’est pas si loin que ça. Dans moins de quatre ans, nous serons sur la grille de départ.»

Le projet sera basé dans les locaux d’Audi Sport à Neuburg, en Allemagne, près d’Ingolstadt.

Audi est le deuxième constructeur le plus titré de la course d’endurance des 24 Heures du Mans avec 13 victoires et a commencé à travailler sur l’électrification de la voiture dans cette série dès 2012.

«Je suis ravi d’accueillir Audi en Formule 1, une marque automobile emblématique, pionnière et innovante en matière de technologie, a déclaré Stefano Domenicali, le président et chef de la direction de la F1. C’est également une grande reconnaissance que notre passage à des moteurs hybrides alimentés de manière durable en 2026 est une solution d’avenir pour le secteur automobile.»

Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, s’attend à ce qu’Audi s’engage à long terme envers la F1 lorsque le nouveau cycle commencera, ce que Duesmann a accepté.

«Nous sommes ici à très long terme, a avoué Duesmann. D’ici trois ans, nous prévoyons être compétitifs.»

Audi devrait être rejoint sur la grille en 2026 par Porsche dans le cadre d’un partenariat avec Red Bull.