Au tiers de la saison, le Canadien est à la recherche de constance dans son jeu

MONTRÉAL — Martin St-Louis a dressé un premier bilan positif au tiers de la saison. L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal s’est dit satisfait du rendement de sa troupe depuis le début de la campagne, même si celle-ci flirte avec le seuil de la respectabilité (13-12-2, 28 pts).

L’affrontement face aux Kings de Los Angeles, samedi soir, était effectivement le 27e de la campagne du CH, qui en compte 82.

«Nous performons. Nous avons démontré que nous pouvons rivaliser avec tout le monde dans cette ligue-ci. Il s’agit maintenant de franchir la prochaine étape, tous ensemble. Comment pouvons-nous transformer nos performances en succès constants? C’est ce que nous essayons de faire en ce moment», a expliqué St-Louis en point de presse samedi matin.

Le Québécois âgé de 47 ans croit du même souffle que le Bleu-blanc-rouge a de bonnes bases sur lesquelles il peut bâtir en vue du reste de la campagne. Il s’est d’ailleurs servi du récent voyage de quatre matchs dans l’Ouest du CH pour justifier son opinion.

«J’ai l’impression que nous pouvons nous adapter à de nombreux styles de jeu. À Calgary, nous n’avions pas vraiment la possession de la rondelle pour une raison ou une autre, mais il faut leur rendre le crédit, car ils ont appliqué beaucoup de pression. Mais nous sommes parvenus à bloquer leurs tirs, à trouver une façon de connaître du succès. Il n’y avait pas beaucoup d’espace sur la patinoire», a-t-il évoqué.

«Puis, à Edmonton, il y avait beaucoup d’espace, et le cinq-contre-trois nous a fait très mal. À Vancouver, vous savez, parfois ça ressemble à une compétition d’athlétisme et j’ai l’impression que nous pouvons tenir notre bout dans ce style-là aussi. Il s’agit de réaliser quel genre de match on doit jouer, tout en gérant le cadran et nos effectifs, mais j’aime bien le fait qu’on trouve tout le temps le moyen de connaître du succès. Ça n’est pas parfait, et ça ne le sera jamais, mais dans cette ligue il faut trouver des moyens de tirer son épingle du jeu», a-t-il ajouté.

Ce point de vue a trouvé écho dans les commentaires du capitaine, Nick Suzuki, surtout après une autre performance inégale qui a débouché sur un revers de 4-2 face aux Californiens.

«En tant qu’équipe, nous devons être plus constants, jouer pendant 60 minutes, a répété l’Ontarien âgé de 23 ans. Nous avons manqué de constance dernièrement, et nous avons manqué de concentration par moments, ce qui a provoqué de nombreux revirements. Il faut qu’on peaufine cet aspect de notre jeu, qu’on soit plus intelligent en possession de la rondelle. Il faut qu’on évite de forcer les choses; notre niveau de jeu est assez bon pour marquer des buts et venir de l’arrière.»

St-Louis doit évidemment composer avec les aléas du métier, dont les nombreuses blessures qui affligent son club. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il a déplacé Kirby Dach de l’aile sur le premier trio en compagnie de Cole Caufield et Suzuki au centre d’une autre unité, avec Juraj Slafkovsky et Mike Hoffman — ce dernier avait raté les huit matchs qui ont précédé celui face aux Kings.

«C’est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement; il faut que tu jongles», a-t-il dit, en faisant la moue.

La situation est similaire en défensive, avec les blessures aux vétérans David Savard et Mike Matheson. Après la rencontre face aux Kings, le Canadien a indiqué que «Matheson est blessé au bas du corps et que son état sera réévalué quotidiennement». Le nouveau venu du Tricolore a reçu un tir sur un pied lors de la séance d’entraînement de jeudi au Complexe sportif Bell de Brossard, le forçant à quitter prématurément la patinoire.

Malgré cela, il y a de nombreuses raisons d’être positif dans le camp du CH selon le gardien de but Jake Allen.

«’Marty’ (St-Louis) a inculqué sa vision, et tout le monde y a adhéré, ce qui fait que nous sommes tous sur la même longueur d’onde présentement. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble sur la route, ce qui a contribué à tisser des liens entre nous. C’est beau à voir, ce mélange de jeunes joueurs et de vétérans, qui sont tous sur la même longueur d’onde. Et donner le ‘C’ (à Nick Suzuki) au début de la saison, ça lui a permis de prendre ses galons sur la patinoire et dans le vestiaire, et de laisser son empreinte sur l’équipe. C’est ce qui explique nos récents succès», a mentionné le vétéran âgé de 32 ans plus tôt cette semaine.

Il reste à voir si ces éléments de réjouissance sauront passer l’épreuve du temps, car après la visite des Kings, le Canadien devra maintenant se préparer à celle des Flames de Calgary lundi. Et il devra très bientôt négocier le traditionnel voyage du temps des Fêtes — où souvent ça passe ou ça casse pour lui.