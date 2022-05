Après une longue pause, le Lightning est frais et dispos pour la finale de l’Est

Fred Goodall, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Plus d’une semaine de congé entre des matchs éliminatoires peut sembler une éternité pour n’importe quelle équipe.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley espèrent que la pause prolongée obtenue après un balayage des Panthers de la Floride au deuxième tour éliminatoire leur sera bénéfique dans leur quête d’un triplé.

Au moment d’entreprendre la finale de l’Association Est, mercredi, contre les Hurricanes de la Caroline ou les Rangers de New York, le Lightning n’aura pas joué depuis le 23 mai.

«Les gens demandent toujours s’il est préférable d’avoir du temps libre ou non, a raconté l’entraîneur Jon Cooper. Je suppose que la vraie réponse dépend de la prochaine série et de la façon dont vous jouez.»

Les champions en titre, de retour en finale de l’Est pour la sixième fois en huit ans, estiment qu’ils ont le leadership et l’expérience nécessaires pour composer avec la plus longue pause de l’équipe entre les matchs éliminatoires en plus d’une décennie.

«Vous ne vous attendez pas vraiment à autant de temps libre à cette période de l’année. Il faut regarder les points positifs, a estimé le capitaine Steven Stamkos. Les gars peuvent se reposer et récupérer et, espérons-le, être en aussi bonne forme que possible avant de commencer le prochain tour.»

Le Lightning a remporté six matchs consécutifs, passant près d’une élimination contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour à une autre présence en finale d’association.

Plus d’une semaine d’inactivité fait courir le risque que les joueurs manquent de synchronisme en raison d’une interruption de la routine régulière de l’équipe.

Cooper a toutefois souligné que quoi qu’il arrive, le Lightning avait besoin de temps pour se reposer et permettre aux joueurs blessés de retrouver la santé.

«Nous avons traversé quelques dures batailles dans les séries précédentes, il est donc essentiel pour nous d’avoir cette pause maintenant, a confié Cooper.

«L’inconvénient est que peu importe ce que vous faites à l’entraînement, vous n’arriverez jamais à imiter ce qui se passe lors d’un match éliminatoire. Vous espérez juste ne pas perdre votre avantage. Nous avons assez de vétérans au sein du groupe, nous devrions donc pouvoir nous en sortir.»

Ce congé est le plus long du Lightning entre des séries éliminatoires depuis qu’il a obtenu neuf jours de congé après un balayage des Capitals de Washington au deuxième tour en 2011.

Le Lightning avait alors fini par perdre la série suivante contre les Bruins de Boston en sept matchs.

«Nous sommes suffisamment professionnels pour savoir à quoi nous attendre (mercredi). Nous sommes ravis de cette opportunité, a confié le défenseur Victor Hedman. Nous sommes prêts à reprendre le jeu, évidemment, mais vous n’allez pas dire non si vous obtenez quelques jours de congé supplémentaires pour avoir gagné quatre fois de suite (contre la Floride).»

Depuis le début des séries éliminatoires 2020, le Lightning a remporté 10 séries éliminatoires consécutives. En plus de viser une troisième présence consécutive en finale de la Coupe Stanley, il tente de devenir la première équipe à remporter trois titres consécutifs depuis que les Islanders de New York en ont remporté quatre de suite de 1980 à 1983.

«Nous savons ce qu’il faut, nous savons à quel point il est difficile d’arriver là où nous sommes en ce moment, a dit l’attaquant Pat Maroon, qui a remporté la coupe avec les Blues de St. Louis en 2019 avant de se joindre au Lightning pour leur championnat il y a deux ans.

«Peu importe contre qui nous allons jouer», a ajouté Maroon, dans la perspective d’affronter les Hurricanes ou les Rangers ensuite, «ce sont tous les deux de très bonnes équipes.»