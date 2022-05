Après un gain spectaculaire, le CF Montréal entame la trêve sur une note positive

MONTRÉAL — Il n’y a aucun doute possible: les entrées en trêve internationale se suivent mais ne se ressemblent pas pour les joueurs du CF Montréal.

Retour au 19 mars. À sa dernière sortie avant une pause qui allait durer deux semaines et permettre de recharger les batteries, la troupe de Wilfried Nancy venait de se contenter d’un match nul de 3-3 à Atlanta. Pis encore, elle avait concédé deux buts dans les 10 dernières minutes de jeu malgré un avantage numérique d’un joueur sur le terrain.

Dans un tel contexte, ce premier point au classement en 2022 après trois défaites consécutives en MLS, même au fil d’un calendrier chargé, n’avait satisfait personne.

L’air renfrogné, Djordje Mihailovic avait d’ailleurs déclaré aux journalistes après ce match qu’il lui fallait oublier le soccer pendant deux ou trois jours, tellement la déception était grande.

À la suite de sa blessure à la cheville gauche, qui ne serait finalement pas trop grave selon les premiers rapports fournis par l’équipe, Mihailovic n’a pas rencontré les journalistes, samedi soir. Toutefois, il fallait voir les sourires sur les visages de Nancy et du défenseur Joel Waterman, notamment, pour confirmer que l’état d’esprit au sein du groupe est nettement meilleur qu’il y a un peu plus de deux mois.

Waterman a inscrit son deuxième but de la saison, samedi. Un but précieux pour lui sur le plan personnel, compte tenu de la présence de ses parents dans les gradins du stade Saputo. Mais aussi pour l’équipe car il lui a permis d’égaler le score quelque cinq minutes après que Mihailovic eut quitté le terrain pour de bon, incapable de jouer à cause de sa blessure.

Dès lors, ce fut le début d’une pétarade offensive qui a tenu les spectateurs en haleine, et à l’issue de laquelle les équipiers montréalais ont arraché une spectaculaire victoire de 4-3 au FC Cincinnati.

Ce faisant, ils ont mis fin à une série de deux défaites, dont une première au stade Saputo en 2022 le week-end dernier. Or, un autre revers, ou même un match nul, aurait pu laisser un goût amer à la bouche de tout le monde au sein de l’organisation.

«C’est gigantesque, a d’ailleurs affirmé Waterman lorsqu’il a été invité à qualifier l’importance de cette victoire.

«Après cette séquence de neuf matchs sans défaite (huit en MLS), nous ne voulions pas glisser dans la direction opposée, a précisé le défenseur canadien. Ces deux défaites nous ont fait mal, et nous voulions aller chercher ces trois points avant la pause. Nous nous en étions parlé beaucoup et nous sommes contents d’avoir réussi.»

En prenant la mesure du FC Cincinnati, un adversaire devenu coriace après trois saisons éprouvantes, le CF Montréal (7-5-2) est passé du dernier rang dans l’Association Est, au matin du 20 mars, à la troisième place, à seulement trois points du sommet du classement que détient le New York City FC.

Le CF Montréal a gravi les échelons grâce à une attaque plus productive que jamais — 28 buts en 14 rencontres — dans l’histoire de l’équipe à ce stade particulier d’une saison.

Son attaque est d’ailleurs la meilleure dans l’Association Est, un exploit réalisé en l’absence de Mason Toye et de Bjorn Johnsen, deux joueurs sur qui Nancy et le directeur sportif Olivier Renard comptaient pour apporter de l’eau au moulin.

Lorsqu’il a porté le score 3-1 en faveur du CF Montréal dès la première minute de jeu de la seconde demie, Mathieu Choinière devenait le 12e joueur différent au sein de l’équipe à trouver le fond du filet en 2022.

Par ailleurs, le but de Waterman était déjà le septième réussi par un défenseur — exactement le quart du total de toute l’équipe — ce qui égale la marque du club à ce chapitre, éditée en 2013 et répétée en 2021.

Bref, l’attaque provient de plusieurs sources, ce qui plait beaucoup à Nancy.

«J’avoue que je suis fier de ça. Je suis fier de ça parce que ça fait partie de notre modèle de jeu. Notre modèle de jeu, c’est ‘on attaque tous et on défend tous’. C’est notre animation, aussi, qui fait que les joueurs se retrouvent dans des situations où ils ont l’opportunité de marquer», a analysé l’entraîneur-chef du CF Montréal.

Après un match stressant et fertile en rebondissements, Nancy a choisi de s’abstenir de dresser un bilan exhaustif du rendement de son équipe à ce stade particulier de la campagne. Il sait, toutefois, que des ajustements seront nécessaires en défensive car l’équipe a tout de même concédé 26 buts, le deuxième pire total dans l’Est.

En guise de comparaison, le New York City FC et l’Union de Philadelphie, les deux clubs qui devancent le CF Montréal dans l’Association Est n’ont accordé que 10 buts chacun.

«Je vais prendre un peu de recul, parce que les buts qu’on prend ce sont des erreurs d’ajustement individuelles, collectives et semi-collectives. C’était un match bizarre, et tant que les victoires arrivent, ça va pour le moment. Mais on va se pencher sur ça.»