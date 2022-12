Après lui avoir consenti un long contrat, les Yankees nomment Judge capitaine

Ronald Blum, The Associated Press

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Aaron Judge a été nommé capitaine des Yankees de New York, mercredi, le premier depuis que Derek Jeter a pris sa retraite au terme de la saison 2014.

Joueur par excellence de l’Américaine en 2022, Judge a accepté un contrat de neuf saisons et 360 millions $ US pour demeurer dans l’uniforme rayé du Bronx.

«C’est un immense honneur que je ne prends pas à la légère» a déclaré Judge lors d’une conférence de presse au Yankee Stadium, à quelques mètres de Jeter.

Tandis que Judge était à la poursuite du record de circuits de Roger Marris, qu’il améliorera avec 62 circuits, certains coéquipiers ont commencé à mousser sa candidature pour qu’il devienne capitaine du club, dont le premier-but Anthony Rizzo et le lanceur Nestor Cortes.

Les Yankees ont eu six capitaines depuis que la famille Steinbrenner est propriétaire de l’équipe: Thurman Munson (1976-79), Craig Nettles (1982-84), Willie Randolph (1986-88), Ron Guidry (1986-89), Don Mattingly (1991-95) et Jeter (2003-14). Randolph était également sur place mercredi.

«Il est un grand Yankee, sur le terrain comme à l’extérieur», l’a louangé le propriétaire Hal Steinbrenner.

Judge était assis entre sa femme, Samantha, et Steinbrenner. Ils étaient entourés de Jeter, de l’agent de Judge, Page Odle, du président du club Randy Levine, du directeur général Brian Cashman, du gérant Aaron Boone, ainsi que du chef de l’exploitation Lonn Trost.

À son premier tour au bâton pour les Yankees, en 2016, Judge a frappé un circuit, cimentant la légende du colosse de six pieds sept dans le Bronx. Il a été élu recrue de l’année dans l’Américaine en 2017 et a aidé les Yankees à atteindre les éliminatoires à chacune des six dernières saisons.

Quatre fois sélectionné pour le match des étoiles, il a frappé pour ,311 cette saison et a terminé au sommet des Majeures avec 131 points produits.

Les autres capitaines de la vénérable franchise ont été Clark Griffith (1903-05), Kid Eberfeld (1906-08), Willie Keeler (1909), Hal Chase (1910-11), Frank Chance (1913), Rollie Zelder (1913), Roger Peckinpaugh (1914-21), Babe Ruth (1922) et Lou Gehrig (1935-39).