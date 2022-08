Après deux mois d’absence, Bryce Harper sera de retour avec les Phillies vendredi

Kevin Cooney, The Associated Press

Kevin Cooney, The Associated Press

PHILADELPHIE — Bryce Harper est prêt à effectuer son retour au jeu avec les Phillies de Philadelphie vendredi soir, seulement deux mois après avoir subi une fracture du pouce gauche.

Rob Thompson, le gérant par intérim des Phillies, a annoncé le retour éventuel de Harper jeudi, après avoir discuté avec son joueur étoile.

«D’abord, un excellent frappeur sera de retour», a noté Thompson avant un match contre les Reds de Cincinnati. «Mais il est aussi en santé. C’est vraiment important pour nous. (…) Tout le monde sait à quel point il est un grand frappeur.»

Harper a obtenu cinq coups sûrs en huit visites au bâton, incluant deux circuits et deux doubles, et a fait produire six points lors de deux matchs de remise en forme avec Lehigh Valley, le club-école des Phillies au niveau AAA.

À l’origine, ce séjour dans les ligues mineures devait s’étendre jusque pendant le week-end, mais il a pris fin avec un double victorieux en neuvième manche mercredi soir.

«Tout allait dépendre de la manière qu’il allait déceler les lancers, de son synchronisme et à quel point s’il allait être confortable dans le rectangle des frappeurs», a expliqué Thompson.

Harper a quitté jeudi afin de récupérer de quelques douleurs, mais il devrait agir comme frappeur désigné vendredi lors du premier d’une série de trois matchs entre les Phillies et les Pirates de Pittsburgh, à Philadelphie.

«Son corps, en général, était endolori, et c’était un peu comme le cinquième jour au camp d’entraînement, ce qui est compréhensible compte tenu du fait qu’il est à l’écart depuis deux mois», a fait remarquer Thompson.

«Nous lui avons dit de prendre une journée et de venir ici pour s’entraîner. Et nous allons activer son nom demain.»

Deux fois élu joueur le plus utile à son équipe, dont la saison dernière, Harper affichait une moyenne au bâton de ,318, avec 15 circuits et 48 points produits lorsqu’il a été blessé, le 25 juin, après avoir été atteint par une balle rapide du lanceur Blake Snell, des Padres de San Diego.

Tout indique qu’il complétera la saison 2022 à titre de frappeur désigné parce qu’une légère déchirure du ligament collatéral cubital de son coude droit l’a empêché d’évoluer au champ droit depuis avril. Il devrait occuper le troisième rang dans le rôle des frappeurs.

Depuis son retrait de la formation, les Phillies ont grimpé jusqu’au deuxième rang du classement des équipes repêchées dans la Ligue nationale avec un dossier de 30-20 en son absence.

Wheeler au rancart

Quelque trois heures après avoir annoncé le retour de Harper, les Phillies ont fait savoir que le nom du lanceur droitier Zack Wheeler avait été placé sur la liste des blessés pour une période de 15 jours en raison d’une tendinite à l’avant-bras droit.

Âgé de 32 ans, Wheeler affiche un dossier de 11-7 avec une moyenne de points mérités de 3,07 en 23 départs.

La saison dernière, il a terminé au deuxième rang dans la course pour l’obtention du trophée Cy Young dans la Ligue nationale, derrière Corbin Burnes, des Brewers de Milwaukee. Wheeler s’était notamment classé premier dans les ligues majeures au chapitre des manches lancées, avec 213 et un tiers.

«Il n’est pas heureux», a admis le président des Phillies, Dave Dombrowski. «Mais je pense qu’il comprend qu’il s’agit de la chose sage à faire.»

À sa dernière sortie, samedi, Wheeler a lancé des balles rapides à 97 m/h mais a connu des problèmes de contrôle en cinq manches et un tiers au monticule.

Il a finalement accordé quatre points et effectué 106 lancers dans une défaite de 8-2 contre les Mets de New York, son ancienne équipe.

Le lanceur gaucher Bailey Falter devrait remplacer Wheeler vendredi soir contre les Pirates.

Dombrowski s’attend à voir Wheeler manquer deux départs, soit celui de demain et la semaine prochaine lors du périple de l’équipe en Arizona et à San Francisco.

Les Phillies n’ont pas cru bon procéder à un examen d’imagerie par résonance magnétique.