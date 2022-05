Antti Raanta se blesse dans une victoire de 5-2 des Hurricanes au deuxième match

RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont offert du hockey pratiquement parfait à domicile, mais le visage de leur série contre les Bruins de Boston vient peut-être de changer.

Déjà privés de leur gardien numéro un Frederik Andersen, les Hurricanes ont perdu les services de l’adjoint Antti Raanta, mercredi soir, dans une victoire de 5-2.

Raanta s’est blessé en jouant une rondelle libre devant son demi-cercle, à 7:47 du premier engagement. L’attaquant des Bruins David Pastrnak a atteint Raanta au casque avec son gant droit alors qu’il patinait à toute vitesse dans sa direction.

«Son pied a accroché sa jambière, a observé l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, à propos de l’incident. Il tente de bloquer le dégagement et de se déplacer. Je ne crois pas du tout qu’il y avait une intention malicieuse.»

Raanta est tombé au sol et il saignait du nez ou de la bouche. Il a quitté la surface de jeu avec l’aide du soigneur et les Hurricanes ont annoncé qu’il n’allait pas revenir au jeu, sans toutefois dévoiler la nature de la blessure.

Pastrnak a initialement reçu une pénalité majeure pour obstruction envers le gardien, mais les arbitres ont réduit la pénalité à deux minutes.

Le gardien recrue Pyotr Kochetkov, choix de deuxième tour des Hurricanes en 2019, a pris la relève et il a cédé deux fois en 31 tirs. Il s’agissait de sa première apparition et de sa première victoire en carrière en séries dans la LNH.

Kochetkov n’a pas vraiment eu à s’inquiéter devant la cage des Hurricanes, car ses coéquipiers ont fait du bon travail dans les trois zones. Sebastian Aho et Nino Niederreiter ont tous deux fait mouche à deux reprises alors que Jesper Fast a ajouté un but.

Les Hurricanes ont pris les devants 2-0 dans cette série demi-finale de la section Métropolitaine. Les deux prochains affrontements auront lieu au TD Garden de Boston, à commencer par le troisième duel, qui se tiendra vendredi soir.

L’indiscipline des Bruins a rapidement ouvert la porte aux Hurricanes et les hommes de Bruce Cassidy n’ont pas été en mesure d’établir leur rythme. Patrice Bergeron a enfilé l’aiguille à deux occasions et Linus Ullmark a alloué quatre buts en 33 lancers.

«Nous aurions assurément eu besoin d’un arrêt clé, a observé Cassidy. Nous avons été meilleurs. J’ai trouvé que Kochetkov avait fait du très bon travail. Nous aurions pu avoir plus de deux buts au tableau.»

Les Hurricanes n’ont pas connu un mauvais début de match, mais c’est quand Raanta est tombé au combat qu’ils ont augmenté la cadence. Patient avec la rondelle près de la bande, Jordan Staal a servi une passe transversale parfaite à Fast, qui a fait bouger les cordages grâce à un tir sur réception.

Deux minutes et 27 secondes plus tard, Aho a habilement fait dévier un tir de la pointe de Tony DeAngelo, procurant une avance de 2-0 aux siens. Il s’agissait de la première de trois mentions d’aide de DeAngelo dans la rencontre.

Dès la 70e seconde de la deuxième période, Aho a profité d’un avantage numérique pour porter la marque à 3-0. Son violent tir sur réception n’a donné aucune chance à Ullmark.

Lors d’une supériorité numérique, Bergeron a sauté sur son propre retour de lancer et il a redonné espoir aux Bruins, mais les Hurricanes ont répliqué moins de quatre minutes plus tard, aussi avec un homme en plus. Niederreiter est parvenu à glisser la rondelle derrière Ullmark pour redonner une priorité de trois buts à sa formation.

Tard au deuxième tiers, le défenseur des Bruins Hampus Lindholm a été solidement plaqué par Andrei Svechnikov et il est resté sur la glace pendant quelques secondes. Il a difficilement retraité au vestiaire.

Cassidy a mentionné de la mise en échec de Svechnikov qu’elle était «dans les temps, mais un peu haute.» L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour était plus irrité par le geste de Pastrnak à l’endroit de Raanta.

«Tu ne veux jamais voir des gars se blesser, a indiqué Brind’Amour. Je n’aime pas voir mon gardien quitter la glace non plus. Si vous voulez vraiment analyser le tout, une mise en échec était légale et l’autre ne l’était pas.»

Bergeron a inscrit son deuxième but du match alors qu’il restait 7:39 à écouler au troisième engagement. Niederreiter a complété le pointage dans un filet désert.