Antoine Cyr réalise son meilleur sprint en carrière avec une 6e place au Tour de Ski

VAL DI FIEMME — Antoine Cyr s’est mesuré aux grands du ski de fond et a pulvérisé son meilleur résultat en carrière en terminant à la sixième place, vendredi, lors de la cinquième des sept étapes du prestigieux Tour de Ski.

L’athlète de 24 ans a participé à sa toute première finale des manches de sprint en Coupe du monde, où il a franchi la ligne en sixième position.

«Cette journée a été incroyable. C’est seulement la troisième fois de ma carrière que je me qualifie pour les manches, et le fait d’être à la hauteur me donne confiance en moi», a déclaré Cyr, dans un communiqué de Nordiq Canada.

«En tant qu’athlète, on veut toujours être la meilleure version de soi-même quel que soit le jour, et aujourd’hui, je sens que j’étais vraiment, vraiment proche d’être à mon meilleur niveau.»

Profitant de la rapidité des skis, Cyr s’est qualifié pour les finales parmi les 30 athlètes les plus rapides des 67 participants. Il a affiché le 17e temps sur la piste de 1,2 kilomètre, qui comprend une première montée, suivie d’une descente technique et d’une descente super rapide vers le stade.

Cyr a suivi à la perfection sa stratégie de course en grimpant les côtes difficiles et a été fort dans les sections techniques du sprint d’un tour.

Le résidant de Gatineau a remporté sa toute première manche en Coupe du monde, franchissant la ligne en premier lors de sa ronde des quarts de finale. Il a obtenu son laissez-passer pour la finale après s’être classé deuxième de sa demi-finale.

Les deux premiers athlètes de chaque série ainsi que les deux autres meilleurs temps au classement général accédaient à la ronde suivante.

«Dans les deux premières manches, je ne me suis pas préoccupé de savoir avec qui je skiais. J’avais un bon plan, celui d’utiliser la première montée pour prendre de l’avance, puis de me placer derrière et de ne pas me retrouver en difficulté pour le reste. J’avais de très bons skis et j’ai pu continuer comme ça jusqu’à la finale», a décrit Cyr.

«J’étais un peu impressionné en finale (en étant aligné) avec tous les grands noms de notre sport», a-t-il par ailleurs admis. «Je sais, par contre, que si j’ai une autre opportunité comme celle-ci, je vais utiliser cette expérience à mon avantage.»

Le Norvégien Johannes Klaebo a remporté sa cinquième étape consécutive en autant de départs dans la course masculine pour conserver son avance au classement général du Tour de Ski 2023 avant le dernier week-end.

De son côté, Katherine Stewart-Jones a été la seule Canadienne à se tailler une place dans les manches de la course féminine, réalisant le 28e temps de qualification.

Cyr occupe la 11e place au classement général du Tour chez les hommes, tandis que Stewart-Jones est 20e chez les femmes.

Inspiré du Tour cycliste de France, la 17e édition annuelle du Tour de Ski est le test ultime de la condition physique pour déterminer les royaux du ski de fond.

Les sept courses du Tour, qui traversent trois pays d’Europe centrale, mettent à l’épreuve les meilleurs fondeurs du monde dans toutes les formes de course, pour aboutir à une ascension de 425 mètres au sommet de l’Alpe Cermis à Val di Fiemme, en Italie, le 8 janvier.