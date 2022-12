Anthony Richard récolte 4 points et le Rocket plie l’échine contre les Canucks 7-5

ABBOTSFORD, C.-B. — Malgré une performance de quatre points d’Anthony Richard, le Rocket de Laval a plié l’échine 7-5 devant les Canucks d’Abbotsford, samedi.

Richard, deuxième au classement des buteurs de la Ligue américaine de hockey avec 14 buts, a inscrit un but et a récolté trois aides dans la rencontre. Peter Abbandonato s’est aussi distingué pour le Rocket avec deux buts.

Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen ont également fait mouche pour le Rocket (7-12-3). Xavier Simoneau a récolté deux mentions d’assistance.

Le Rocket a cru être capable de forcer la tenue de la prolongation après que le but d’Harvey-Pinard et le second d’Abbandonato eurent réduit l’avance des Canucks à 6-5 avec près de sept minutes à faire au troisième tiers.

Le Rocket n’a toutefois pas été en mesure d’inscrire un autre filet et Linus Karlsson a scellé l’issue du match en marquant dans une cage déserte.

Phil Di Giuseppe a été le moteur de l’offensive des Canucks, il a récolté deux buts et deux aides au cours de la soirée. Lane Pederson a aussi inscrit deux filets pour les Canucks (10-7-2).

Jett Woo et Vincent Arsenault ont également fait vibrer les cordages pour les locaux, qui ont signé une troisième victoire de suite.

Les hommes de Jean-François Houle termineront leur séquence de cinq matchs sur la route avec un deuxième duel en moins de 24 heures contre les Canucks, dimanche après-midi.