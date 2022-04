Andrew Copp enregistre un tour du chapeau dans une victoire des Rangers

Vin A. Cherwoo, The Associated Press

NEW YORK — Andrew Copp a réussi un tour du chapeau en première période et les Rangers de New York ont battu les Islanders de New York 6-3, jeudi soir.

Copp a ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu, récoltant son 200e point en carrière dans la LNH. Il a inscrit son deuxième but du match, à 7:48, avant de compléter son tour du chapeau naturel, alors qu’il restait 1:47 à écouler.

Ryan Strome a obtenu un but et une assistance, Chris Kreider a marqué son 51e filet de la campagne et Ryan Reaves a complété le pointage pour les Rangers.

Artemi Panarin a amassé quatre mentions d’aide pour porter son total à 74, ce qui constitue un record des Rangers pour un attaquant. Il a abaissé la marque de Wayne Gretzky, établie en 1996-97.

Les Rangers, qui ont remporté leurs quatre dernières sorties, sont restés à égalité avec les Hurricanes de la Caroline au sommet de la section Métropolitaine. Alexandar Georgiev a repoussé 26 rondelles.

Brock Nelson a fait bouger les cordages à deux occasions pour les Islanders, qui montrent une fiche de 3-5-1 à leurs neuf derniers matchs. Josh Bailey a récolté un but et une aide.

Semyon Varlamov a conclu l’affrontement avec 17 arrêts pour les Islanders.