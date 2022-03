Andrei Vasilevskiy et le Lightning frustrent les Islanders

The Associated Press

NEW YORK — Andrei Vasilevskiy a réalisé 23 arrêts, Victor Hedman et Alex Killorn ont fait mouche au second engagement et le Lightning de Tampa Bay a vaincu lew Islanders de New York 4-1, dimanche.

Ross Colton et Mikhail Sergachev ont marqué lors du troisième vingt pour le Lightning (41-18-6), qui a remporté ses deux derniers matchs.

Ilya Sorokin a stoppé 18 des 20 tirs dirigés vers la cage des Islanders lors des deux premières périodes avant de se faire remplacer par Semyon Varlamov. Le gardien de 33 ans a bloqué 12 tirs en relève.

Brock Nelson a été l’unique buteur des Islanders (28-27-9), qui a perdu ses deux dernières parties.