Andrei Vasilevskiy contre Igor Shesterkin, un duel au coeur de TB-NYR

Andrei Vasilevskiy a remporté un trophée Vézina et deux coupes Stanley avec le Lightning de Tampa Bay.

Igor Shesterkin est finaliste pour le Vézina cette année alors qu’il mène les Rangers de New York dans leur quête de leur premier championnat depuis 1994.

Les gardiens russes seront à l’avant-plan alors que le Lightning, double champion en titre, et les Rangers s’affronteront en finale de l’Est à partir de mercredi, au Madison Square Garden.

«Je pense que c’est unanime qu’ils sont les deux meilleurs gardiens de la ligue», a déclaré l’attaquant des Rangers Barclay Goodrow, qui a joué pour le Lightning lors de leurs championnats, ces deux dernières années.

Le capitaine de Tampa Bay, Steven Stamkos, sait que l’attention portée à la série sera tournée vers les hommes devant les filets.

«Nous savons ce que nous avons, a déclaré Stamkos. (Shesterkin) a passé une année formidable à New York. Excellente saison régulière, et il est sur une très bonne séquence. Mais je pense que pour nous, peu importe le gardien, nous devons aller sur la glace et jouer notre meilleur hockey. »

Vasilevskiy mène la LNH avec 188 victoires lors des cinq dernières saisons dont une fiche de 39-18-5 cette saison, avec une moyenne de 2,49.

Il a une fiche de 8-3 dans les séries en cours, n’allouant que quatre buts sur 185 tirs depuis cinq rencontres.

«Il est le meilleur gardien de but au monde en ce moment, a déclaré Shesterkin. Je pense que ce sera une bonne bataille.»

Shesterkin a présenté un dossier de 36-13-4 avec une moyenne de 2,07, la meilleure de la ligue, à sa troisième saison dans la LNH.

Après avoir peiné lors des matchs 3 et 4 contre Pittsburgh, au premier tour, il a une fiche de 7-3 et une moyenne de 2,09 lors des 10 derniers matchs.

«C’est un excellent gardien, a dit Vasilevskiy. Ça va être un grand défi pour nous, mais il ne s’agit pas d’un seul gars. Leur équipe est assez constante et équilibrée. Ça ne va pas être facile.»

Les deux clubs ont disputé sept matchs au premier tour – Tampa Bay a battu à Toronto, tandis que les Rangers ont comblé un déficit de 3-1 pour vaincre Pittsburgh.

Le Lightning a ensuite balayé la Floride tandis que les Rangers ont de nouveau eu besoin de sept matches, contre la Caroline.

Le Lightning n’a pas joué depuis le 23 mai, un répit de neuf jours.

Les Rangers ont joué tous les deux jours depuis le début des séries, y compris le match ultime contre les Hurricanes, lundi.

Gallant n’est pas sûr de ce qu’il préfère, mais il a noté que son équipe est en plein essor.

«Je pense que nos joueurs aiment ça, a-t-il déclaré. Vous vous préparez pour un match à la fois. J’espère que ça va être une bonne chose pour nous.

«Le Lightning a eu beaucoup de repos. J’ai vécu ça, et c’est sûr que ça aide à avoir plus d’énergie au départ. En même temps, vous pouvez être un peu rouillés. Nous allons voir ce que ça va donner.»