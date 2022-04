Andreescu s’incline 6-1, 3-6 et 6-2 devant Sabalenka à l’Omnium de Stuttgart

STUTTGART, Allemagne — La Canadienne Bianca Andreescu a plié l’échine 6-1, 3-6 et 6-2 devant la Biélorusse Aryna Sabalenka en huitièmes de finale de l’Omnium de Stuttgart, jeudi.

Andreescu, qui pointe maintenant au 121e rang mondial, s’est bien battue sur la terre battue avant de baisser pavillon en une heure et 52 minutes devant la troisième tête de série du tournoi.

L’Ontarienne a réussi quatre as et n’a commis que deux doubles fautes — contrairement aux sept de son adversaire —, mais elle fut victime de cinq bris de service. En comparaison, Andreescu n’a converti que deux de ses six balles de bris contre Sabalenka.

Il s’agissait du deuxième duel entre les deux joueuses, et Sabalenka avait remporté le premier 2-6, 6-4 et 6-3 au deuxième tour de l’Omnium de Manchester en 2017.

Sabalenka aura maintenant rendez-vous en quarts de finale avec la gagnante du duel entre l’Estonienne Anett Kontaveit, cinquième tête de série, et la Russe Ekaterina Alexandrova.

La victoire de Sabalenka s’est produite au lendemain de l’annonce des organisateurs du tournoi de Wimbledon de leur décision de lui interdire la participation à cette épreuve du Grand Chelem prévue en juin. Le All England Club a exclu les joueurs originaires de la Russie et du Bélarus du tournoi, en raison de l’implication de ces pays dans l’invasion de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, Andreescu, qui est âgée de 21 ans, avait surmonté des moments énervants lors de la première manche avant de vaincre l’Allemande Jule Niemeyer 7-6 (5), 6-3 dans un duel de premier tour.

Andreescu a reçu un laissez-passer des organisateurs afin de participer au tournoi, après une absence de plusieurs mois.

Le match de mardi était le premier en 2022 pour la représentante de l’unifolié. Sa dernière sortie remontait au 21 octobre, contre Kontaveit au tournoi d’Indian Wells.

En décembre, Andreescu avait annoncé qu’elle allait s’éloigner du tennis dans le but de récupérer physiquement et mentalement de deux années «éprouvantes».

Sur Twitter, Andreescu avait écrit qu’elle avait été affectée par «plusieurs semaines passées en quarantaine» après avoir contracté la COVID-19, et par le fait que sa grand-mère avait dû séjourner plusieurs semaines dans l’unité des soins intensifs d’un hôpital à cause du coronavirus.

Andreescu était âgée de 19 ans lorsqu’elle a couronné une spectaculaire percée sur la scène du tennis international en surprenant son idole, l’Américaine Serena Williams, lors de la finale du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis, en 2019. Quelques semaines auparavant, Andreescu avait remporté la finale de la Coupe Rogers, à Toronto, lorsque Williams s’est retirée tôt au premier set.

Ces victoires ont contribué à propulser Andreescu jusqu’au quatrième rang du classement de la WTA, un sommet personnel en carrière.