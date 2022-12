André Bolduc ne voulait pas voir un huitième entraîneur-chef passer devant lui

MONTRÉAL — André Bolduc croyait bien que cette fois, c’était la bonne.

Après avoir vu passer sept entraîneurs-chefs différents depuis son arrivée au sein du personnel d’entraîneurs des Alouettes de Montréal en 2014, l’ex-footballeur d’Alma se sentait prêt à mener l’équipe.

«Quand j’ai vu que ça prenait une semaine, deux semaines pour prendre la décision, là, je savais que j’avais moins de chance», a-t-il déclaré lorsque rejoint par La Presse Canadienne.

«Je trouvais que j’étais le candidat facile, a-t-il ajouté. Je pensais que j’avais ce qu’il fallait, l’expérience, la connaissance du groupe, tout ça. Et quand j’ai vu que ça s’étirait, j’ai commencé à répondre aux personnes qui me textaient d’autres organisations.»

Des quelques organisations qui ont contacté Bolduc, il a retenu l’offre des Roughriders de la Saskatchewan. Ils lui ont offert la même chose que ce que Jason Maas lui a offert quand il l’a contacté: être l’entraîneur des demis offensifs et le coordonnateur du jeu au sol.

Bolduc ne quitte pas le nid amer, mais réaliste.

«Ce n’est pas une amertume, c’est juste une réalisation. De dire que si je n’ai pas ma chance là, je ne peux pas rien faire de plus. J’ai eu sept ‘coachs’ à Montréal; ça aurait été mon huitième. J’aurais pu dire: ‘Oui. OK, j’accepte ça. Je m’en vais m’asseoir à côté d’un huitième entraîneur-chef, puis faire le même travail’.

«Mais comment ça se fait que moi, je n’aie pas eu ma chance pendant qu’il y en a huit autres qui ont pris cette chaise-là? C’est ça le questionnement que j’avais.»

Bolduc assure toutefois qu’il a senti qu’il avait obtenu une réelle chance de décrocher le poste, qu’il n’a pas senti que les dés étaient pipés d’avance, ce qu’avait affirmé Danny Maciocia plus tôt mardi.

«Danny et Mario (Cecchini, qui était alors toujours président des Alouettes) ont participé à mon entrevue. Les deux avaient de bonnes questions, de bonnes mises en situation.

«Moi, j’ai fait, je pense, un bon travail de vente. J’avais un bon plan, une bonne vision. Je pense que j’avais un ‘staff’ en place très solide, tous des gars qui étaient prêts à venir avec moi. C’est sûr que je gardais beaucoup de gens en place, mais j’emmenais du nouveau sang, du nouveau monde, puis je pensais que j’avais vraiment une chance.

«Honnêtement, j’ai déjà été entraîneur-chef et j’ai été entraîneur-chef adjoint lors des trois dernières saisons, alors c’est sûr que oui, j’étais déçu. Si ça n’arrive pas maintenant, il fallait que je me trouve un défi. Il fallait que je brasse un petit peu la cabane pour ne pas me faire étiqueter ou coller à Montréal toute ma carrière.»

C’était d’ailleurs une des craintes des Riders.

«Le directeur général (Jeremy O’Day) m’a appelé après mes discussions avec Craig Dickenson (l’entraîneur-chef) pour me demander si je voulais vraiment quitter Montréal. Il m’a dit: ‘Mes entraîneurs sont excités, mais je veux l’entendre de ta bouche’. C’est cette vision-là que je veux casser un petit peu.

«Après cette conversation-là, tout a été très vite: le contrat est imprimé, signé et renvoyé.»

Bolduc a signé un contrat d’un an, puisqu’il reste une année au pacte de Dickenson.

Avec la classe qu’on lui connaît, il a tenu à dire qu’il n’en voulait pas à Maas.

«Jason m’a appelé dimanche, le lendemain de l’appel de Danny. Il m’a offert la possibilité de continuer (dans les mêmes rôles). J’ai été honnête à la fin, j’ai dit: ‘Jason, je suis en réflexion, donc je te remercie de l’offre’. Jason, c’est un bon gars, je le connais depuis longtemps. C’est un solide ‘coach’! Mais (lundi), j’ai appelé Danny pour lui dire que j’acceptais l’offre de la Saskatchewan.»