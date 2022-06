Alvarez et les Astros s’entendent pour six saisons et 115 millions $ US

Kristie Rieken, The Associated Press

HOUSTON — Le voltigeur Yordan Alvarez et les Astros de Houston ont conclu lundi d’une prolongation de contrat de six ans et 115 millions $ US, couvrant les saisons 2023 à 2028.

Le baseballeur de 24 ans disposait d’une entente d’une saison et 764 600 $ pour 2022 tant qu’il joue dans le Baseball majeur. Son salaire passerait à 304 500 $ s’il devait être cédé aux ligues mineures.

Il touchera un boni de signature de 5 millions $ qui doit être payé 30 jours après l’approbation de l’entente par la MLB. Son salaire passera progressivement de 7 à 15 millions $ au cours des trois premières saisons. Il touchera 26 millions $ pour les trois suivantes, alors qu’il aurait été admissible à l’autonomie.

Divers honneurs individuels peuvent faire augmenter son salaire entre 2024 et 2027. Alvarez obtient également une clause de non-échange partielle pour les deux dernières saisons du pacte, au cours desquelles il peut fournir une liste de 10 équipes où il ne peut être échangé sans son consentement.

Le Cubain a maintenu des moyennes de ,277/,346/,531 en plus d’établir des sommets personnels avec 33 circuits et 104 points produits. Avant les matchs de lundi, il frappait pour ,295/,391/,624 avec 16 circuits et 34 points produits. Il mène les Astros dans ces deux catégories.

Le journaliste de l’Associated Press Ronald Blum a contribué à cet article.