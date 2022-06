AlphaTauri confirme que Pierre Gasly demeurera avec l’équipe en 2023

The Associated Press

The Associated Press

FAENZA, Italie — Le pilote de Formule 1 Pierre Gasly demeurera avec AlphaTauri jusqu’en 2023.

L’annonce de l’équipe confirme la promesse du directeur de l’équipe Franz Tost lors du Grand Prix du Canada selon laquelle le Français de 26 ans serait de retour «à 100 %» la saison prochaine.

L’avenir de Gasly avec l’équipe ne semblait pas aussi certain il y a deux semaines quand le pilote avait souligné qu’il voulait courir pour des victoires et pas seulement pour des points. Cela a conduit à des spéculations que Gasly pourrait essayer de se libérer de Red Bull, qui l’a soutenu pendant la majeure partie de sa carrière mais qui n’a pas de volant libre en F1 après avoir prolongé le contrat de Sergio Perez.

Il a exprimé sa déception de ne pas avoir eu une autre occasion avec Red Bull, qui l’a embauché en 2019, mais l’a ensuite rétrogradé à Toro Rosso — comme AlphaTauri s’appelait alors — au milieu de la campagne. Il avait eu du mal à s’imposer aux côtés de Max Verstappen, le champion en titre.

Dans la déclaration de vendredi, les deux parties ont convenu de travailler ensemble.

«La nouvelle réglementation de cette année nous a créé de nouveaux défis et être en mesure de planifier notre développement avec l’équipe pour les 18 prochains mois est une bonne base de travail pour l’avenir», a affirmé Gasly.

À Montréal, Tost avait simplement déclaré que Gasly «a un contrat valide, il n’y a plus rien à dire». Vendredi, il a noté que le Français était «définitivement dans le groupe des meilleurs et plus compétitifs pilotes de la F1».

«Sans aucun doute, Pierre peut jouer un rôle majeur dans la réussite de l’équipe l’année prochaine et ce sera à nous de lui fournir une voiture compétitive, afin qu’il puisse continuer à fournir d’excellents résultats», a déclaré Tost.

Gasly occupe le 11e rang du classement avec 16 points. Il compte trois podiums en carrière.

Gasly a rebondi après sa rétrogradation de Red Bull pour terminer la saison 2019 avec une deuxième place au Grand Prix du Brésil. Il a résisté à Carlos Sainz fils dans les derniers tours pour remporter le GP d’Italie en 2020. Son autre podium était une troisième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan l’année dernière.